Ion Cristoiu dezvăluie miza Congresului PSD de pe 7 noiembrie. Potrivit jurnalistului, social-democrații trebuie să se întoarcă spre valorile tradiționale ale partidului, precum conservatorismul, independența și naționalismul, pentru a-și câștiga din nou electoratul.

În alaiza sa săptămânală pe care o face în fiecare miercuri, alături de Delia Vrînceanu, jurnalistul a explicat faptul că la viitorul congres trebuie să fie decisă ruperea coaliției, pentru ca astfel PSDl să evite dispariția ca partid.

„Cu Ciolacu, PSD s-a <<bruxellizat>>. Acest partid, din ’90, a câștigat alegerile și nu era frecventabil la Bruxelles. Acum e frecventabil și pierde alegerile. Voi vedea după atmosferă. Acest congres trebuie să fie ruperea coaliției, că altfel s-au terminat. Și, doi: o întoarcere, prin prezența Olguței Vasilescu, către PSD, care a fost întotdeauna nefrecventabil, dar câștiga alegerile,” a explicat Cristoiu.