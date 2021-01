Investiții de zeci de milioane de euro în modernizarea rețelelor de apă și canalizare din județul Brașov

Contractul de finanţare a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov a fost semnat miercuri, 5 ianuarie 2021. Valoarea totală a acestui proiect investiţional este de 174 milioane euro, fondurile fiind asigurate în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

Valoarea aferentă localităților beneficiare din județul Brasov este de 28.664.171,50 euro, iar cofinanțarea aprobată prin hotărârea Consiliului Judeţean Brașov ajunge la suma de 538.886 euro.

De implementarea proiectului se ocupă Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi canalizare A.D.I. APA Sibiu, prin operatorul regional Apă Canal Sibiu SA.

Investiţiile prevăzute în proiect vor fi realizate în 19 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu şi 7 UAT-uri din judeţul Braşov. Acestea din urmă sunt: municipiul Făgăraș, comunele Lisa, Voila, Recea, Mândra, Beclean (cu satele arondate) și Consiliul Județean Braşov, ele fiind membre în cadrul A.D.I. Apa Sibiu.

Potrivit proiectului, populația totală care va beneficia de lucrările de extindere şi modernizare a infrastructurii de apă şi canalizare este de 133.128 locuitori, din care 73.618 locuitori sunt din judeţul Brașov. Practic, 37.182 de cetăţeni din Ţara Făgăraşului vor beneficia de servicii de furnizare a apei potabile, ca urmare a investițiilor care vor fi realizate în alimentarea cu apă, iar 36.436 de locuitori vor fi racordaţi la canalizare, după finalizarea investițiilor în infrastructura de apă uzată.

Pregătirea documentației aferente acestui proiect a început în anul 2016, când a fost inițiat studiul de fezabilitate. Prima versiune a documentului a fost elaborată în luna august 2017. Pregătirea proiectului a beneficiat de expertiza reprezentațiilor BEI PASSA și JASPERS, fiind necesare o serie de justificări, completări sau modificări ale documentației inițiale, concretizate în patru revizuiri (martie 2018, decembrie 2018, august 2019, februarie 2020).

Investițiile care urmează să se realizeze în localităţile din Ţara Făgăraşului sunt:

– Reabilitarea rezervoarelor de apă de la Iaşi şi Pojorta, şi construirea de rezervoare noi la Iaşi, Dejani şi Toderiţa;

– Reabilitarea a 16,9 km de conductă de aducţiune care furnizează apa potabilă din sursa Pojorta către reţelele operate în localităţile Făgăraş, Beclean, Dridif, Voivodeni şi Ludişor;

– Construirea unei staţii de pompare, reabilitarea a 4,2 km şi construirea a 15,03 km de aducţiune de apă care vor asigura furnizarea apei potabile pentru localităţile Săvăstreni, Săsciori, Toderiţa şi Mândra;

– Construirea unei staţii de pompare şi a unei aducţiuni de apă de 7,77 km, care va deservi localităţile Dejani, Recea, Berivoi şi Gura Văii;

– Extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare pe o lungime totală de 6,17 km şi reabilitarea Staţiei de epurare a apelor uzate din Făgăraş.

„În ultima şedinţă a Consiliului Judeţean Braşov din anul 2020, am aprobat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici şi cota de cofinanţare a Județului Brașov pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov. Totodată, am aprobat strategia de tarifare a serviciilor de apă-canalizare, conform rezultatelor din analiza cost-beneficiu. O altă hotărâre pe care am aprobat-o atunci a fost cea privind actualizarea Master Planului pentru indicatorii tehnici, economici și a listelor de investiții prioritare pentru infrastructura de alimentare cu apă, colectare și tratare a apelor uzate. Aceste două hotărâri erau indispensabile pentru semnarea contractului de finanţare şi accesarea fondurilor europene. Mă bucur că am ajuns în punctul în care putem da startul extinderii şi modernizării infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare existente în Ţara Făgăraşului”, a spus preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea.

Toate lucrările de investiţii se vor realiza în următorii trei ani.