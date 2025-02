Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avut luni o întâlnire cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, unde au discutat despre posibilitățile de încheiere a conflictului din Ucraina. Întâlnirea oficială dintre cei doi a avut loc după finalizarea reuniunii G7.

„Domnul președinte si-a exprimat dorinta de a fi un actor pentru pace in regiune. Am vorit cu 30 de lideri ai natiunilor europene in aceste zile si cu totii impartasim aceasi viziune: Aceasta pace nu trebuie sa insemne capitularea Ucrainei si nu inseamna un armistitiu fara garantii de securitate. Aceasta pace trebuie sa permita suveranitatea Ucrainei. Pentru noi, europenii, este o chestiune esentiala”, a spus Emmanuel Macron.

Declarația lui Donald Trump:

„Sunt incantat sa il primesc pe președintele Macron inapoi la Casa Alba. Ne-am intalnit de mai multe ori, dar nu chiar asa de des.

De asemenea vreau sa ii multumesc lui Emmanuel pentru primirea de la Paris in decembrie trecut dupa ce am castigat alegerile, pentru a participa la reinaugurarea catedralei Notre Dame. A fost o zi tragica atunci cand a fost cuprinsa de incendiu si ai facut un lucru extraordinar cand ai redeschis-o după cinci ani.

Franta este cel mai vechi aliat al SUA, a fost o forta pentru libertate, prosperitate si pace inca de la inceput. Acum lucram la niste evenimente precise, mai exact razboiul din Ucraina. In Revolutia Americana, ajutorul Frantei ne-a ajutat sa ne luam destinul in mana ca o natiune independenta. In cele doua razboaie mondiale, cetatenii nostri au varsat sange impreuna pe campurile de bataie din Europa. Nu o sa uit cand m-am intalnit cu presedintele Macron acum 6 ani la aniversarea D-Day.

Scopul intalnirii noastre de azi este sa punem capat inca o batalie, una oribila, un razboi cum nu am mai vazut de la al doilea razboi mondial, care face ravagii pe pamantul european, cel mai mortal si distructiv conflict. Am vazut imaginile, poze din satelit si este oribil ce se intampla. Mii de oameni mor pe saptamana, azi este a treia aniversare a invaziei din Ucraina, care nu ar fi trebuit sa se intample daca eu eram presedinte. Ororile acestui razboi groaznic nu pot fi estimate. Sute de mii de oameni, rusi si ucraineni in special, au murit inutil, o intreaga generatie de barbati ucraineni si rusi a fost decimata, Orase vechi de mii de ani au fost transformate in ruine. Este timpul sa terminam acest razboi sangeros si sa restauram pacea, si eu cred ca putem face asta prin negocieri inclusiv cu Rusia. De cand m-am intors la Casa Alba am facut mai mult progres spre acest scop intr-o luna decat in trei ani. Am vorbit cu presedintele Putin si presedintele Zelenski, si ne apropiem rapid spre pace.

Saptamana trecuta, secretarul de stat Marco Rubio a purtat discutii in Arabia Saudita. Focusul nostru este sa obtinem un armistitiu cat mai repede posibil si pana la urma o pace permanenta. Intalnirea mea cu presedintele Macron astazi a fost un pas important inainte. El a fost implicat inca de la inceput si isi doreste la randul lui ca pacea sa aiba loc. Acum este timpul potrivit.

Aceasta este o situatie oribila care ar putea degenera in al treilea razboi mondial. Nu vom lasa acest lucru sa se intample. Nu ar fi trebuit sa porneasca, dar a pornit.

Sunt incantat ca presedintele Macron a fost de acord ca costul si povara garantiilor de securitate sa fie purtata si de statele Europene, nu numai de catre SUA. Europa trebuie sa preia acest rol de asigurare pe termen lung a securitatii Ucrainei. Este un mare pas care o sa aiba loc in urmatoarele saptamani. SUA a oferit mult prea mult ajutor Ucrainei, mai mult decat orice alta natiune. Noi am cheltuit mai mult decat 300 miliarde iar Europa a cheltuit 100 miliarde, este o mare diferenta si la un moment dat trebuie egalizate aceste cheltuieli, dar poate nu vom trebui sa ne ingrijoram de asta. Si cand noi am oferit armament si bani subforma de granturi, UE a oferit imprumuturi, bani care vor trebui returnati.

De aceea trebuie sa avem un acord cu Ucraina pentru accesul la minerale rare, si cred ca am facut progrese in acest sens. Am fost ales de catre poporul american pentru a readuce bunul simt la Washington si in lume. Cred ca este in interesul SUA, al Europei, al Ucrainei si Rusiei pentru a stopa uciderile acum si aduce pacea.”

Inițial, în cadrul unei conferințe de presă în Biroul Oval, Trump a declarat că se așteaptă ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să viziteze Washingtonul „săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare” pentru a semna un acord cu SUA referitor la mineralele rare din Ucraina.

El a menționat că nu știe exact când va avea loc întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin, deși anunțase anterior că aceasta ar putea avea loc în Arabia Saudită. „Nu știu când vom vorbi. La un moment dat, mă voi întâlni cu președintele Putin”, a spus președintele SUA.

Trump a adăugat că, în opinia sa, războiul din Ucraina „s-ar putea încheia în câteva săptămâni” și a sugerat că „nu are nicio problemă cu trimiterea de trupe europene pentru a acționa ca forțe de menținere a păcii” în Ucraina.

Când a fost întrebat dacă îl consideră pe președintele rus Vladimir Putin un „dictator”, având în vedere că l-a caracterizat astfel pe Zelenski, Trump a răspuns că „nu folosesc aceste cuvinte cu ușurință, vom vedea cum se va rezolva totul”. Un război nerezolvat între cele două țări „ar putea duce la al Treilea Război Mondial”, a mai afirmat el.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a afirmat că discuțiile se concentrează pe găsirea unei „păci durabile” în Ucraina. Europa este pregătită să „își asume un rol mai activ” în domeniul apărării, a spus el, însă este necesară o implicare „puternică” din partea SUA pentru a atinge acest obiectiv.

În răspunsul său la întrebările jurnaliștilor despre posibilitatea ca Ucraina să fie nevoită să cedeze teritorii în cadrul unor negocieri de pace, Trump a declarat că „vom vedea. Este o negociere care tocmai a început”.