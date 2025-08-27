Toate instanțele din țară ar urma să fie blocate din cauza măsurilor luate de Guvernul Bolojan. Este avertismentul lansat de magistrații care se opun pachetului 2 de măsuri. Judecătorii de la instanțele din Capitală au început rând pe rând să își suspende ședințele in instanta. Totul după ce coaliția a decis că aceștia vor avea o perioadă de tranziție de 10 ani până când vârsta de pensionare va crește la 65 de ani.

Vorbim despre o situație fără precedent în sistemul judiciar: mai multe proteste în întreaga țară atât în rândul judecătorilor, cât și al procurorilor având în vedere că toate curțile de apel și-a suspendat activitatea începând cu ziua de mâine.

Consiliul Superior al Magistraturii a convocat adunări generale ale judecătorilor și procurorilor iar toate aceste greve de avertisment nu se vor opri până când reforma pensiilor speciale nu se va retrage din pachetul 2 de măsuri fiscale ce urmează să fie adoptat în perioada următoare.

Concret, vorbim despre creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani printr-o perioadă de 10 ani de tranzit. Mai mult decât atât, urmează un nou sistem de calcul, dar și scăderea pentru magistrați.

Adunările judecătorilor generale din cadrul curților de apel au solicitat retragerea de urgență a acestei reforme. Procurorii sunt și ei solidari cu privire la acest aspect și au suspendat activitatea, inclusiv Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Drept urmare, în cadrul foarte multor dosarele termenele, dar și soluționările vor fi amânate.