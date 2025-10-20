Informații în exclusivitate din culisele deciziei Curții Constituționale a Românei (CCR) privind reforma pensiilor speciale de astăzi. Potrivit unor surse Realitatea PLUS, judecătorii ar putea să admită o parte din sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Sursele Realitatea PLUS spun că cei nouă judecători constituționali pregătesc admiterea unei părți din ceea ce au sesizat magistrații de la Curtea Supremă.

Această decizie ar echilibra situația complicată în care se află premierul Ilie Bolojan și asta pentru că ar putea să renunțe la demisie dacă o parte din legea pensiilor speciale este declarată constituțională, iar cealaltă nu.

Aflat într-un război direct cu sistemul judiciar, Ilie Bolojan ar pierde o bătălie importantă dacă CCR va decide să declare neconstituțională o parte din reforma sa în ceea ce privește pensiile magistraților.