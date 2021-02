Zapada proaspat asternuta poate deveni o tentatie pentru a parasi partiile amenajate.

Astazi, 12.02.2021, Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina in 2 cazuri de persoane care s-au accidentat sau au ramas blocate, in timp ce practicau sporturile de iarna pe partiile din Poiana Brasov si Masivul Postavaru. Salvatorii montani ajunsi la locul solicitarii au acordat persoanelor accidentate primul ajutor si apoi le-au coborat in siguranta la baza muntelui.

Recomandam schiorilor sa ramana doar pe partiile amenajate si sa nu mai iasa de pe acestea, deoarece, facand acest lucru, se expun unor pericole inutile. Stratul de zapada proaspat depus poate ascunde multe obstacole si pericole, iar posibilitatea de a se rataci este foarte mare.

In aceste zile geroase ce vor urma este foarte important sa fim protejati termic. Un echipament adecvat va va proteja atat de vant, cat si de precipitatii, asigurandu-va confortul termic necesar la altitudine. Luati in considerare ca cea mai mare parte a caldurii se pierde prin zona extremitatilor, deci acordati o atentie deosebita mainilor, capului si gatului. De la inceputul sezonului de schi salvamontistii din Poiana Brasov au intervenit in 308 de cazuri, reprezentand 306 de persoane care s-au accidentat, ratacit sau au trebuit sa fie evacuate. Practicarea sporturilor de iarna presupune responsabilitate, atat pentru siguranta proprie, cat si pentru a celor din jur!

