Un incident cu totul neobișnuit s-a petrecut, astăzi, la Cimitirul Municipal din Brașov.

Potrivit reprezentanților Primăriei Brașov, o femeie decedată care se afla în sicriu, la Casa Rece, a fost jefuită.

„Aparținătorii unei femei decedate au sesizat faptul ca, in acest interval, cineva a deschis capacul sicriului si a luat de la decedat un inel, o iconița si suma de 8 lei. Totodata, hainele persoanei decedate erau in dezordine si mâinile nu mai erau in aceeași poziție. Cel putin in ultimii 20 de ani nu s-a mai semnalat un astfel de incident. Accesul la Casa Rece, pe timpul zilei, este nerestricționat„, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov, Sorin Toarcea.

Polițiștii au deschis și ei o anchetă în acest caz. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov-Sectia 2 Poliție efectuează cercetări pentru stabilirea stării de fapt.

Sursa: Realitatea de Brasov