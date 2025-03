Disperarea sistemului sorosist atinge un nou prag: se încearcă intimidarea televiziunii poporului. Informații șocante sunt vehiculate în acest moment în spațiul public: ar urma să se impună o interdicție de a apărea la televizor sau de a posta pe rețelele sociale timp de 90 de zile pentru jurnalista Realitatea PLUS Anca Alexandrescu.

În acest moment, sunt vehiculate o serie de informații șocante în spațiul public care o vizează pe Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, conform cărora ar urma să fie citată la Parchet de Marius Iacob, cunoscut drept procurorul ”Elodia”, în dosarul lui Călin Georgescu, urmând să i se impună o interdicție de a apărea la TV și de a posta pe rețelele de socializare timp de 90 de zile.

”Am primit această informație încă de ieri, prin mai multe surse, că ar urma chiar astăzi sau săptămâna viitoare să fiu citată la Parchet. Nu știu pentru ce motiv, dar se pare că în acel dosar al lui Călin Georgescu care a fost făcut în baza afirmațiilor din emisiunea mea. Am văzut că au apărut informații, chiar pe rețelele de socializare, că ar urma să mi se interzică dreptul de a realiza emisiuni și de a posta pe rețelele de socializare timp de 90 de zile. Mie îmi vine să râd, vă dați seama, pentru că asta ar însemna să ne întoarecm în anii 50, dacă ești pedepsit pentru opinie. Eu nu cred că se va întâmpla așa ceva, dar mă aștept la orice.

Am contactat deja și un avocat de aseară, pentru că deja îmi veniseră pe foarte multe canale, că astăzi ar urma să fiu citată. În cutia poștală încă nu am nicio citație, nu m-a sunat încă nimeni. Aștept cu nerăbdare să văd dacă într-adevăr statul paralel dorește în acest moment să se răzbune pe mine, dar cred că este o încercare de intimidare, de a mă speria.

Probabil că, așa cum și doamna Lasconi m-a prezentat în ultima perioadă ca posibil candidat în locul domnului Călin Georgescu, dacă vor reuși să îl interzică definitiv, probabil că ce am făcut în ultimele trei luni a deranjat cumplit de tare și încearcă să mă intimideze.

Am vorbit și cu familia mea și cu copiii mei, toți suntem pregătiți și pentru această mârșăvie, dacă statul român este capabil să facă așa ceva. Sunt pregătită, cu demnitate, cu fruntea sus, nu mă lasă genunchii și spun încă o dată că voi merge până la capăt pe acest drum indiferent ce va însemna el. Nu sunt speriată, nu mă opresc și nu vor intimida cu asemenea mizerii.

Care acuzații? Că nu înțeleg cu ce am greșit! Faptul că am informat corect publicul, pentru că asta s-a întâmplat. Dacă cineva face o analiză corectă nu ceea ce face CNA-ul, am arătat doar adevărul spre deosebire de celelalte televiziuni, motiv pentru care am fost scancționată cu niște sancțiuni uriașe pentru că mi-am permis să arăt adevărul.

Sunt convinsă că încă mai există oameni cu capul pe umeri în statul român și că nu vor permite o asemenea încălcare a drepturilor omului. Vă dați seama că ar exploda întreaga lume internațională. Oricât de mult m-ar urâ, asociațiile de presă, chiar și soroșiștii nu cred că și-ar permite, ar fi ultima picătură pe care ar turna-o pe corpul poporului român. Nu pentru că sunt eu o persoană importantă, ci pentru că este vorba despre un drept câștigat în urmă cu 35 de ani, acela de a vorbi liber și de a spune adevărul”, a spus Anca Alexandrescu, într-o intervenție la Realitatea PLUS.