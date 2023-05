Cea mai clara cale inainte este probabil cea mai buna acum, indiferent cat de mult ne atrag atentia elementele din jur. Luna in Balanta dornica de a-i multumi pe toti se impiedica in gasirea defectelor lui Saturn, crescand anxietatea noastra. Cand Luna face trigon cu Soarele, inca putem obtine un sentiment puternic despre prioritatile care conteaza cu adevarat. Pe masura ce Luna continua sa se incurce cu inteligentul Mercur si Chiron cel sensibil, s-ar putea sa nu ne gandim prea mult la lucruri, dar putem cel putin sa ne mentinem grijile in perspectiva.

Horoscopul zilei BERBEC

Energiile planetare de azi pun accent pe familie in cazul zodiei tale. Este o zi buna sa mai studiezi in profunzime unele lucruri, sa te scufunzi mai adanc in radacinile tale, scrie Sfatul Părinților. Ai cum sa afli informatii despre bunica sau strabunica ta de la parintii tai ? Poti fi surprins de ceea ce inveti. Te vei simti mult mai conectat cu familia ta si vei invata unele fapte care te vor face sa te simti mandru de mostenirea ta.

Horoscopul zilei TAUR

Munca ta sustinuta incepe sa dea rezultatele dorite, in sfarsit. Te poti astepta sa primesti recunoastere profesionala, impreuna cu o posibila crestere salariala sau bonus substantial. Poti primi vesti bune in curand. Sarbatoreste cu familia si prietenii orice se intampla bun azi. Si ei pot avea vesti bune de raportat, fapt care aduce starea de bine peste tot.

Horoscopul zilei GEMENI

Este o zi buna pentru vesti bune, in special in legatura cu caminul tau. Se prea poate ca unele schimbari pozitive sa apara sau sa urmeze in curand. Te gandesti la o mutare, redecorare sau renovare ? Orice ar fi, toate semnele indica faptul ca schimbarile sunt pentru mai bine. Intr-o forma sau alta, in curand vei avea beneficii legate de locuinta ce te vor bucura.

Horoscopul zilei RAC

Vestile bune din taramuri indepartate te pot face azi sa te simti bine despre viata ta si sa anticipezi cu nerabdare viitorul. Gandirea iti este ascutita si clara. Este o zi buna sa iti faci planuri, in special daca ele implica calatoria sau educatia. Daca ai sentimentul ca saptamanile urmatoare iti vor aduce schimbari semnificative in bine, instinctele tale sunt corecte. Ai toate motivele sa sarbatoresti in curand.

Horoscopul zilei LEU

Cand dai imaginatiei tale cale deschisa, ai un mod foarte creativ de a te exprima pe tine insuti. Astazi te poti simti in forma pentru a vorbi in public sau sa scrii creativ. Poti face o prezentare intr-un mod unic sau sa pui laolalta o propunere. Comunicarea intr-un mod mai intim va inmuia inima oricui aflat in fata ta azi. Nu te retine.

Horoscopul zilei FECIOARA

Acuitatea ta mentala este ridicata azi. O inovatie recenta de-a ta iti poate aduce o recunoastere mult meritata. Mintea iti este foarte ascutita la acest moment iar ideile vin repede. Ai si talent mare pe care, daca il focusezi in directia buna, vei obtine unele rezultate pozitive in construirea succesului tau viitor.

Horoscopul zilei BALANTA

Astazi te vei simti inspirat sa te exprimi in moduri distractive si creative. Nu te teme sa iti dai frau liber creativitatii izvorate din simtul umorului. Poti face glume unui prieten care va crea stari bune de dispozitie intre voi. Sau ii poti face pe cei din jur sa se simta bine si sa zambeasca mai des. Chiar daca asta inseamna ca azi faci pe clovnul, efectul este foarte bun pentru toata lumea.

Horoscopul zilei SCORPION

Asteapta-te ca astazi sa fii pus in contact cu oameni care vor crea o diferenta reala in viata ta. Schimbarile se manifesta mult mai repede decat realizezi. Cu siguranta ca tot ce se intampla iti aduce optimism si entuziasm, dar viteza poate fi cam mare. Uneori succesul este mai intai acompaniat de frica de necunoscut. Dar nu ai cum sa avansezi fara sa iti asumi unele riscuri. Insa esti in stare pentru aceasta provocare.

Horoscopul zilei SAGETATOR

Configuratia astrala a zilei te poate face sa fii mai aplecat spiritual decat de obicei. Intrucat gandurile tale se indreapta spre orizonturi mai pozitive, vei fi optimist despre viitorul tau si viitorul celor dragi. Nu ezita sa iti exprimi aceste opinii cu altii. Vor fi incantati si incarcati cu optimism de punctul tau de vedere.

Horoscopul zilei CAPRICORN

Astazi se anunta a fi o zi interesanta pentru ca vei intalni unii oameni noi care au idei fascinante despre subiecte ezoterice. Asculta cu atentie si participa mai tarziu in conversatie pentru ca ai mai intai de aflat ceva nou si de invatat. Nu fii surprins daca vei primi vesti bune mai ales pentru avansarea in domeniul tau profesional. Se pare ca vine o avansare sau o marire financiara.

Horoscopul zilei VARSATOR

Este timpul sa admiti ca stilul tau de viata foarte agitat te prinde din urma. Astazi trebuie sa iti propui sa fii mai organizat. A astepta pana in ultimul moment sa ai grija de sarcini importante doar va cauza anxietate. Fa o lista cu tot ce ai nevoie ca sa ai treburile asezate intr-o prioritate. Considera-te norocos daca poti sa grupezi totul intr-o singura pagina.

Horoscopul zilei PESTI

Cutia de mesaje din mail probabil ca este plina cu invitatii la petreceri. Te asteapta si varii invitatii, plus ca prieteni vechi sau rude te pot solicita la discutii. Este o zi activa din punct de vedere comunicare ce iti poate duce viata intr-o noua directie. Usi pe care nu le credeai deschise se pot deschide larg pentru tine in curand.