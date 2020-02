Hocheiștii de Corona, decisivi la turneul preolimpic al naționalei

Pentru turneul preolimpic din Marea Britanie, selecționerul României (și antrenor al Coronei Brașov), Julius Penzes, a selecționat 9 „lupi”: portarii Patrik Polc și Zoltan Toke, fundașul Pavlo Borysenko și atacanții: Roberto Gliga (căpitanul echipei naționale), Daniel Trancă, Zsombor Molnar, Peter Balazs, Gergo Biro, Mircea Constantin.

Nu în ultimul rând, stafful echipei naționale a fost completat cu managerul de lot (și vicepreședinte al FRHG) Emilian Cernica, Alexandra Sampetru pe partea de PR Social Media și fizioterapeutul Fabian Popa.

Jucătorii Coronei Brașov au excelat la acest turneu, fiind vitali pentru jocul bun al României.

Portarii s-au achitat excelent de sarcini, Patrik Polc a apărat în meciurile împotriva Marii Britanii și Ungariei, terminând turneul cu un procentaj foarte bun (de 90,91%) iar Zoltan Toke a fost titular în ultimul meci, victoria împotriva Estoniei.

Fundașul Pavlo Borysenko a fost și el unul dintre jucătorii de bază, reușind o pasă la golul de 2-2 al meciului împotriva Ungariei dar și o pasă de gol la victoria împotriva Estoniei

Atacantul Daniel Trancă a devenit golghetrul grupei, cu 5 goluri în cele 3 meciuri (câte un gol împotriva Marii Britanii și Ungariei și 3 goluri împotriva Estoniei).

Căpitanul Roberto Gliga a fost, ca de obicei, acel lider de care echipa națională are nevoie și care a ținut echipa unită și motivată pe tot parcursul turneului. De altfel, Roberto a crescut în spiritul echipei naționale a României, tatăl său ,Marius Gliga, reprezentând România cu mult succes timp de 13 ani (mulți ani fiind căpitanul echipei) și fiind 8 ani în „stafful” echipei naționale atât ca antrenor secund, antrenor principal sau manager de echipă. Acum, Roberto calcă pe urmele tatălui său, la 26 de ani fiind la al 9-lea an în tricoul echipei naționale de seniori a României iar de 4 ani căpitanul echipei.

Atacantul Peter Balazs a reușit două pase de gol: în meciul împotriva Marii Britanii și în meciul împotriva Estoniei (ambele pentru coechipierul său Daniel Trancă).

Și Zsombor Molnar și-a adus aportul cu două pase de gol (și tot la golurile lui Daniel Trancă): la meciul împotriva Ungariei și la cel împotriva Estoniei.

Atacantul Mircea Constantin a reușit o pasă de gol, la meciul împotriva Estoniei.

După turneu, antrenorul Julius Penzes și căpitanul Roberto Gliga au declarat:

Julius Penzes: „Din punctul meu de vedere a fost un turneu de pregatire foarte bun pentru noi, a fost un turneu in care am prins experienta jocului cu echipe foarte bune. Sunt convins ca aceasta experienta ne va ajuta la meciurile Campionatului Mondial”

Roberto Gliga: „A fost un turneu foarte bun pentru noi, cu rezultate foarte mari cu echipe foarte bune din hocheiul mondial. Am fost competitivi si nu am aratat ca o echipa cate abia a ajuns in esalonul 1A. Important este sa ne reparam greselile si sa continuam sa fim competitivi pentru a face o figura buna si la Campionatul Mondial. Multumesc, in numele intregii echipe si a staff-ului, tuturor suporterilor care au facut deplasarea dar si celor de acasa, pentru sustinerea lor. „

Sursa: wolves.ro