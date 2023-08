Între 25 și 27 august, HAI HUI Music Fest aduce într-un cadru impresionant al naturii, pe platoul de deasupra orașului Făgăraș – județul Brașov, 20 Dj de muzică electronică, baruri, foodcourt, chillzone, camping și o iubire impresionantă față de natură.

Scena principală va avea cei mai măreți spectatori: Munții Făgăraș, iar tu vei dansa în mijlocul unui peisaj care va fi martor al unor momente și trăiri de neuitat.

Timp de 48 de ore cu muzică neîntreruptă, lasă-te purtat într-o călătorie mioritică și vibrantă, spre un refugiu de libertate nețărmurită și mișcare necontenită pe ritmuri de dans. Totul într-o atmosferă de bucurie și de armonie cu peisajul și cu sunetele din jur. Găsește-ți esența și crează legături autentice!

Vom dansa alături de artiști consacrați precum: KiRiK din Ucraina, Charlie,Mihai Pol, Andrei Ciubuc, Mera, Oreste din Poveste și mulți alții, într-un peisaj ce îți taie respirația.

HAI HUI are în spate multe ediții de petreceri a unei comunități iubitoare de muzică electronică, iar anul acesta a venit momentul ca petrecerea să se transforme într-un festival și să primească un nume.

Hai la festival!

Bilete pe: https://www.livetickets.ro/bilete/hai-hui-music-fest

HAI HUI STORY

Într-o zi târzie de august, pe dealurile pitorești de la poalele Munților Făgăraș, un festival unic și încărcat de ritmuri vii va lua naștere. Cu un nume în care se aud din plin rezonanțele energiei și ale libertății, festivalul HAI HUI va transpune ecoul acestora în poveștile ce vor fi rostite de viitoare generații.

Organizat în perioada 25-27 august 2023, HAI HUI promite să aducă împreună oameni pasionați de muzică și dedans, dornicide a savura clipe de bucurie și de libertate și de a se pierde în acorduri muzicale și în sunete ale naturii.

În spatele acestui festivalse află un grup restrâns de prieteni, pasionați de muzică și de petreceri în aer liber. An de an, aceștia s-au reunit pentru a-și împărtăși bucuria și entuziasmulpentru ritmuri și melodii, organizând petreceri la apus și la răsărit de soare. În acest an însă, ei au decissă facă un pas înainte și să transforme aceste întâlniri restrânse și familiareîntr-un eveniment mai amplu, deschis și altor entuziaști ai muzicii și ai naturii din toate colțurile țării.

Dealul Galațiului, ales ca locație a evenimentului, este o oază de frumusețe a naturii, care oferă refugiul perfect în fața zgomotelor și a agitației din oraș. Situat la doar câțiva kilometri distanță de Făgăraș, dealul dezvăluie privirii o priveliște spectaculoasă asupra Munților Făgăraș, care se înalță în zare în toată măreția lor impozantă, promițând momente de dans și de neuitare celor care vor participa la eveniment.

Entuziasmați și gata să îmbrățișăm aventura, vă invităm în inima Transilvaniei să vă alăturați primei ediții a festivalului HAI HUI.

Scena principală va fi amplasată într-un punct al dealului din care se poate observa în toată splendoarea sa măreția Munților Făgăraș. În acordurile muzicale susținute de cei 19 DJ talentați, cei prezenți vor dansa sub cerul liber, în mijlocul unui peisaj care va fi martor al unor momente și trăiride neuitat. Energia și ritmul muzicii vor răsuna printre crestele munților, creând o atmosferă unică și vibrând în armonie cu inimile participanților.

Pentru a veni în întâmpinarea celor dornici de explorări muzicale și naturale, festivalul HAI HUI va pune la dispoziție o zonă special amenajată pentru camping, unde cei prezențivor putea să-și instaleze corturile, astfel încât să participe la întâlnirea lor cu natura într-un mod cât mai autentic.În nopțile întunecate, sub stele strălucitoare, lumea va depăna povești, va împărtăși emoții și va crea conexiuni.

Pe parcursul celor 48 de ore de festival, HAI HUI va reprezenta o veritabilă și vibrantă călătorie înspre un refugiu de libertate nețărmurită și de mișcare necontenită pe ritmuri de dans, într-o atmosferă de bucurie și de armonie cu peisajul și cu sunetele din jur.În aceste momente magice, cei prezențise vor reconecta cu propria lor esență profundă și vor crea legături autentice cu ceilalți participanți.

Așadar, vă invităm la prima ediție a festivalului HAI HUI, desfășurat în perioada 25-27 august 2023, pentru a lua parte la un spectacol situat atât la înălțime muzicală, prin calitatea seturilor DJ-ilor invitați, cât și la înălțime vizuală, prin peisajele impresionante ale Munților Făgăraș. Atmosfera se anunță a fi una a-tot-ce-îți-dorești, în care peisajul și sunetele se vor contopi într-o singură experiență armonioasă a spațiu-timpului.

Sunteți pregătiți să vă alăturați și să luați parte la această aventură unică? Haideți cu noi la HAI HUI Festival!