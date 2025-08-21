Guvernul se întrunește în ședință, astăzi, de la ora 11:00, iar pe ordinea de zi aflându-se proiectul de lege privind plata pensiilor private.

Conform proiectului, plata pensiilor private se va realiza prin intermediul unor fonduri special constituite în acest scop, care vor fi administrate de societăți specializate. Proiectul de act normativ stabilește reguli privind înființarea și autorizarea fondurilor de plată a pensiilor private. Un fond de plată a pensiilor private va fi administrat de un furnizor de pensii private, autorizat de ASF.

În privința modului de organizare și funcționare a sistemului de plată a pensiei private, proiectul de lege propune soluții aliniate cu practicile curente din alte state membre ale Uniunii Europene, precum și specificului pieței de pensii private din România, ținându-se astfel cont de aspecte precum:

– delimitarea activităților specifice fazei de acumulare și celei de plată a pensiilor, gradul mare de acoperire a sistemului de pensii administrate privat (Pilonul 2 avea, în luna februarie 2025, peste 8,3 milioane de participanți)

– gradul relativ redus de conștientizare cu privire la deținerea calității de participant în Pilonul 2, valoarea medie a conturilor individuale de pensii, importanța existenței unei opțiuni care să garanteze membrului fondului de plată că va beneficia de rambursarea integrală a fondurilor acumulate în contul său de pensie, etc.

Astfel, pentru a contrabalansa gradul redus de conștientizare existent în rândul populației cu privire la deținerea calității de participant în Pilonul 2 de pensii, în etapa premergătoare îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă sunt instituite obligații de informare în sarcina administratorilor de fonduri de pensii.

Totodată, prin acest proiect de lege se stabilește suma minimă necesară pentru dobândirea unei pensii private, respectiv pentru transferul activului personal al participantului către un fond de plată, valoarea acesteia fiind de 12 ori valoarea indemnizației sociale stabilite pentru pensionarii din sistemul public de pensii.

„Valoarea activului personal care se situează sub pragul menționat este plătită direct de către administrator către participant, sub formă de plată unică sau plăți eșalonate pe maximum 5 ani, în baza cererii formulate de acesta din urmă”, se arată în expunerea de motive a actului normativ Tot în ședința de joi, Guvernul ar urma să aprobe și un proiect de ordonanță referitor la prorogarea unor termene prevăzute de Legea 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România.

Termenele prevăzute în Legea nr. 226/2023 referitoare la intrarea în vigoare a noii roviniete, a tarifului TollRo și a noului sistem SETRE România (STRR), precum și cele aferente abrogării reglementării actuale privind rovinieta (OG nr. 15/2002) urmează să fie prorogate până la data de 1 iulie 2026.

Printr-o hotărâre va fi aprobată plata contribuției voluntare a României către Fondul voluntar al NATO privind Pachetul de Asistență Cuprinzătoare pentru Ucraina NATO – Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund.

„Se aprobă plata contribuției voluntare a României, în cuantum de 33.025 USD, către Fondul voluntar privind Pachetul de Asistență Cuprinzătoare pentru Ucraina (NATO – Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund), fond voluntar al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, prin redirecționarea sumei rămase nealocate aferente contribuției României la Fondul voluntar al NATO pentru susținerea Armatei Naționale Afgane (Afghan National Army Trust Fund – ANA TF)”, se arată în proiectul de hotărâre.

Executivul ar urma să aprobe și un proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HG nr. 556/2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează pașapoarte simple temporare, precum și a formei și conținutului acestora, precum și pentru modificarea HG nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulație pașapoartele electronice, precum și a formei și conținutului acestora.

„Proiectul conține dispoziții ce au în vedere următoarele aspecte: reglementarea eliberării de către serviciile publice comunitare de pașapoarte, începând cu data de 15 septembrie 2025, a pașapoartelor simple temporare având integrat un element criptografic, sub forma unui cod QR semnat digital de Direcția Generală de Pașapoarte, verificabil prin citire optică; introducerea unei prevederi exprese care stabilește faptul că pașapoartele simple temporare eliberate de serviciile publice comunitare de pașapoarte în baza cererilor depuse anterior datei de 15 septembrie 2025 rămân supuse regimului juridic în vigoare la data depunerii cererilor și își păstrează valabilitatea până la data înscrisă în cuprinsul documentelor de călătorie sau până la momentul preschimbării acestora”, se menționează în nota de fundamentare.

Printr-o altă hotărâre, Guvernul ar urma să aprobe deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat și a punctului vamal de frontieră pe Aeroportul Tuzla.

„Având în vedere solicitarea Societății Regional Air Services S.R.L., precum și importanța existenței unui aeroport deschis traficului internațional care să permită operarea în condiții optime, din punct de vedere al siguranței și al eficienței, a aeronavelor care desfășoară activități de zbor pentru deservirea unor obiective strategice pentru economia națională, situate în afara apelor teritoriale ale României din Marea Neagră, a fost elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea deschiderii unui punct de trecere a frontierei de stat și a unui punct vamal de frontieră pe Aeroportul Tuzla”, conform notei de fundamentare.

Guvernul va aproba și suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Executivului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025.