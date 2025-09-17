Ministerul Justiției din Grecia a decis miercuri, 17 septembrie, să suspende procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, fără a explica motivele. Procuratura Generală de la Chișinău a confirmat oficial informația.

Autoritățile moldovene au precizat că au respectat toate procedurile internaționale pentru aducerea în țară a fostului lider democrat, reținut în Grecia pe 22 iulie 2025. Extrădarea fusese deja admisă pe baza celor trei cereri depuse de Chișinău și urma să aibă loc până la sfârșitul lunii.

„Potrivit notificării recepționate astăzi prin canalele Interpol, în urma deciziei Ministerului Justiției al Republicii Elene din data de 17 septembrie 2025, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, fără a se indica motivele”, a transmis Procuratura Generală.

Premierul Dorin Recean a reacționat dur, anunțând că statul va investiga cum a reușit Plahotniuc „să-și împiedice extrădarea”. „Instituțiile trebuie să-l aducă acasă în cătușe”, a punctat șeful Guvernului.

Șeful Poliției, Viorel Cernăuțeanu, afirmase recent că Plahotniuc urma să fie adus în țară „mai devreme de 25 septembrie”, după ce actele transmise de Grecia au ajuns la Chișinău pe 15 septembrie.

Fostul lider democrat este vizat în patru dosare penale, printre care spălare de bani, escrocherie, crearea unui grup infracțional organizat și frauda bancară. El riscă între 8 și 15 ani de închisoare.

Sursa: Newsinn