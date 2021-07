Locuitorii municipiului Făgăraş au pus mână de la mână şi au strâns banii necesari pentru achiziţionarea unui defibrilator atât de necesar secţiei de Pediatrie de la Spitalul Municipal.

Aparatul medical a fost dăruit unității de către grupul civic „Împreună pentru copiii din Țara Făgărașului”. Ne dă amănunte despre iniţiativă una dintre coordonatoarele proiectului, Andreea Streșină: „Am început această campanie în decembrie 2019 şi în două luni am strâns aproape 90% din sumă. Apoi, în februarie am început campania mai serios, am înscris proiectul şi la Bikeathon. Dar apoi a venit pandemia şi toată lumea dona către altă direcţie şi cumva am sistat. Am ținut legătura cu spitalul, cu domnul doctor Grigoriță, care ne-a indicat care este aparatul de care au nevoie în bugetul pe care noi îl aveam„.

Grupul „Împreună pentru copiii din Țara Făgărașului” nu se oprește aici. Vrea să doteze secția de Pediatrie și cu mini biblioteci pentru fiecare salon. Amănunte ne oferă Geanina Recean-Martin: „Credem că putem să ajutăm cu puțină educație, cu puțină lectură, mai ales copilașii care sunt internați pe termen lung, să aibă ocupație și un sprijin. Să le treacă mai repede timpul, experiențe frumoase din cărțulii, cu animăluțe drăguțe, cu tot felul de lecturi„. Printre donatori pentru achiziționarea defibrilatorului se numără copiii antrenați de profesorul de sport Aurelian Curticăpean, Biserica Ortodoxă „Buna Vestire” din Cleveland – SUA și Camera de Comerț Româno-Americană din Cleveland. În total, peste 200 de persoane au contribuit financiar pentru susținerea proiectului.