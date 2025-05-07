Acasă Actual GEORGE SIMION ȘI NICUȘOR DAN, FAȚĂ ÎN FAȚĂ PENTRU PRIMA DATĂ –... GEORGE SIMION ȘI NICUȘOR DAN, FAȚĂ ÎN FAȚĂ PENTRU PRIMA DATĂ – PRIMA CONFRUNTARE – VIDEO De către Realitatea de Brasov - 7 mai 2025 George Simion și Nicușor Dan sunt față în față, la congresul organizat de sindicate în Parlament. ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR POLIȚIȘTII DE FRONTIERĂ AU DESCOPERIT SUTE DE CUTII DE MEDICAMENTE, HAINE ȘI PARFUMURI CONTRAFĂCUTE ÎNCHISOARE DE LA 1 LA 5 ANI PENTRU INFRACȚIUNI REFERITOARE LA PETARDE ȘI ALTE MATERIALE PIROTEHNICE ROMÂNIA ÎNSUMEAZĂ 23% DIN FORȚA DE MUNCĂ ÎN AGRICULTURĂ DIN UE REDUCEREA PERIOADEI DE SUSPENDARE A PERMISULUI DE CONDUCERE, CONDIŢIONATĂ ŞI DE DOVADA ACHITĂRII AMENZII CONSILIUL CONCURENȚEI A DECLANȘAT O INVESTIGAȚIE PE PIAȚA LUCRĂRILOR DE SEMNALIZARE RUTIERĂ FECHET: AM INVESTIT ENORM ÎN DOMENIUL APEI ȘI APELOR UZATE,DAR MAI AVEM ÎNCĂ FOARTE MULT DE RECUPERAT