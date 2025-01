Liderul suveraniștilor români consideră că președintele Iohannis trebuie să își prezinte de urgență demisia. George Simion anunță că AUR va iniția proteste în diaspora, dar și în fața fiecărei prefecturi din țară.

„Foarte multă lume a avut emoții crezând că noi, cei de la AUR, vom confisca această manifestare, că vom avea scene, discursuri și alte evenimente. Dar am promis că nu vom politiza acest eveniment. A fost protestul românilor. S-au baricadat! La Cotroceni erau 5.000 de jandarmi, în Piața Victoriei s-au stins luminile stradale. Ciudat! Din prima zi in care am anunțat mitingul, asupra noastră a început tirul de acuzații la adresa mea și partidului AUR. Mi s-a spus că sunt omul lui George Soros și că îl susțin pe Nicușor Dan. Au fost date filmări vechi, lucrate, în care părea că domnul Georgescu se leapădă de mine. S-a supus că mă cert cu Claudiu Târziu, s-a spus că am pus protestul pe 12 ianuarie că plouă atunci. Dimpotrivă. A fost frumos, ce-i drept, un pic cam frig. În 2024 eram la postul de televiziune RTV candidatul românilor, iar acum sunt candidatul lui Soros. Înțeleg că Ponta si Ciolacu au o anumita intenție politică la respectivul post TV. PSD se teme groaznic de AUR, pentru că am fost la un pas să îi învingem la alegerile parlamentare. S-a spus că Alferd Simonis mi-a dat voturi. Ponta va candida doar ca să lase loc pentru Ciolacu. Democrația a fost suspendată în România, iar Călin Georgescu, fiind atacat de anumiți moderatori TV, la domnul Gâdea, a considerat că trebuie să iasă din acest joc partinic și nu a mai vrut să fie președinte de onoare al AUR. Eu sunt un om de onoare, și, chiar dacă am doar 38 de ani, am dobândit o anumită experiență, am convingeri de la care nu m-am abătut. De când i-am dus lumânări lui Iliescu și i-am mulțumit pentru democrația originală, nu m-am abătut de la principiile care mă călăuzesc. Din cauza activității mele unioniste am primit interdicție în Republica Moldova și Ucraina și am ajuns să fiu denigrat că lupt pentru România. Am demonstrat azi că am făcut exact ceea ce am spus. Am oferit o platformă românilor ca să-și exprime doleanțele la adresa conducătorilor țării. Care va fi reacția lui Ioahnnis și Ciolacu? Mă aștept, pentru că așa e într-o societate normală, ca după o astfel de manifestație Iohannis să își dea demisia pentru a reîncepe ciclul constituțional al României. Ciolacu a spus că face alegerile în martie, după aia aprilie, acum pe 4 și 18 mai, dar am informații că vor să ducă alegerile în toamnă, ca să treacă valul de simpatie populară pentru președintele ales, Călin Georgescu. Mâine vom prezenta soluții normale ca să nu treacă ordonanța trenuleț. Mâine vom avea soluțiile și alternative la ordonanța trenuleț.

12 ianuarie e o dată simbol, puteam face pe 11 evenimentul. Acum 35 de ani a fost prima manifestație în România pentru a garanta alegeri libere. Tot emanații Revoluției au câștigat. Ion Iliescu eu un fel de Gorbaciov dâmbovițean, căruia nomenclatura din jurul lui Ceaușescu i-a oferit o democrație originală. Pe 6 decembrie Călin Georgescu a făcut apel masiv să nu se iasă în stradă. La ce furie exista atunci, aveau în plan să instaureze starea de urgență. Și azi se puteau întâmpla multe, puteau băga instigatori printre noi la manifestație. De pe 6 decembrie până pe 12 ianuarie am încercat toate căile posibile la instituțiile internaționale, până la instanțe de judecată din România pentru a readuce democrația la putere. N-am avut sorți de izbândă, am epuizat toate căile. De mâine, vom ieși organizat, iar sâmbăta viitoare, la ora 14, în toată diaspora și în fața fiecărei prefecturi vor fi proteste. Dar până atunci, aștept să își depună demisia Iohannis, iar președintele Senatului poate prelua șefia statului pentru 3 luni. Am cerut colegilor mei, avem un proiect, să scoatem CCR din alegerile prezidențiale, iar acel aviz al lor să fie pur formale. Dar, mai devreme de anul viitor acest proiect nu poate fi făcut. Cred că soluția este presiunea interne, așa că vom continua protestele. Dar vom continua și proteste externe. Am avut discuții cu președinta Italiei, iar zilele viitoare voi avea întâlniri cu conservatorii din SUA și Europa. Atât intern cât și extern vom pune presiune. Sperăm ca, pe model Cehiei, să predea puterea fără vărsare de sânge. Dacă nu încep să prezinte soluții, vom trece la fapte. Oamenii lui Soros vor crea o adversitate între statele UE și SUA. Ciolacu a vândut de mult interesele României pentru propriul interes. Am apucat să văd în ultima lună că suntem într-o situație delicată și suntem în căutarea unei contraponderi la Viktor Orban. E singurul dintre cei 27 de lideri UE care a pariat pe Donald Trump. Iohannis și Ciolacu au avut voie de la Ursula Von der Leyen să comaseze alegerile și să facă manevre pentru contracararea valului suveranist, ca să nu plece de aici valul către Europa. Dacă aveam mai mulți parlamentari în UE, atunci nu se mai întâmpla așa ceva”, a declarat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, George Simion.

Sursa: Newsinn