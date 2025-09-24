George Simion critică dur lipsa lui Nicușor Dan de la reuniunea ONU. Liderul AUR spune că România continuă să greșească în relația cu americanii. „După ce a anulat alegerile, guvernul actual e în totală opoziție cu tot ce zice președintele Trump”, a declarat liderul AUR.

„Bună seara, dragii mei. Am urmărit în direct discursul președintelui Trump de la ONU din New York și vreau să vă rog să dați mesajul ăsta mai departe și vreau să ne trezim cu toți și să acționăm până nu e prea târziu. Trebuie să facă și România parte din țările care sunt sănătoase la cap, care s-au trezit în conștiință și care înțeleg realitatea.

Guvernul nostru uzurpator, cei care au anulat și-au fraudat alegerile decembrie 2024, mai 2025, sunt exact în răspăr, sunt exact în opoziție cu tot ceea ce președintele Trump susține și oamenii normali la cap susțin. Că nu degeaba am fost în Marea Britanie și am susținut mișcarea împotriva imigranților ilegali, împotriva radicalilor care vin ilegal în țările din vest și creează insecuritate, creează probleme și distrug civilizația europeană. Sunt aceste guverne care acceptă migranții ilegali, de fapt criminalii și violatorii”, a declarat George Simion.

Sursa: Realitatea din AUR