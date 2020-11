Gală aniversară, online, la Opera Brașov

Duminică, 22 noiembrie 2020, de la ora 18.30, Opera Brașov transmite online pe canalul propriu de YouTube și pe pagina oficială de Facebook, Concertul aniversar „Muzică, viață și emoție”, dedicat mezzosopranei Gabriela Hazarian, prim-solistă a Operei Brașov, la retragerea din activitate. Este, deopotrivă, un moment emoționant, la despărțirea de scenă a Gabrielei Hazarian, dar și unul de bucurie, la încununarea a nu mai puțin de 33 de ani petrecuți la Opera Brașov!

În programul acestei seri speciale, veți putea asculta pagini lirice renumite prin popularitate și frumusețe muzicală, din operele: „Don Giovanni” – W.A. Mozart, „La Cenerentola” – G. Rossini, „Rigoletto” – G. Verdi, „Don Pasquale” – G. Donizetti, operetele „Văduva veselă” de Fr. Lehár, „Contesa Maritza” – E. Kálmán sau „Vânzătorul de păsări” de C. Zeller și musical-ul „My Fair Lady” – Fr. Loewe. Mezzosoprana ne va răsfăța cu momente speciale din opera „Carmen” de G. Bizet, operetele „Bal la Savoy” de P. Abraham și „Silvia” de E. Kalman.

În cadrul acestui eveniment extraordinar, vor cânta colegii și partenerii de scenă ai Gabrielei Hazarian: Mădălina Bourceanu, Maria Catrina, Liviu Iftene, Nicoleta Chirilă, Corina Klein, Lorand Cristian, Adrian Mărcan, Valentin Marele, Valentina Mărgăraș, Anda Pop, Cristina Roșu, Marian Rește, Lăcrămioara Schuller, Dan Popescu. Își dau concursul Orchestra, Corul și Baletul Operei Brașov. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Traian Ichim. Regia artistică a acestei gale poartă semnătura Andei Tabacaru. Scenografia: Rodica Garștea. Coregrafia: Ramona Mezei. Dirijor cor: Dragoș-Mihai Cohal. Prezintă: Simona Manole. Regie scenă: Marilena Aldea.

Iată ce scria muzicologul Smaranda Oţeanu-Bunea, în paginile Revistei „Melos”, despre mezzosoprana Gabriela Hazarian: „Zău dacă îmi trebuie Agnes Baltsa… Gabriela Hazarian este o Carmencita incendiară, numai că e mare problemă să-i găsești un Don José pe măsură”. Și cine nu își aduce aminte de Gabriela Hazarian făcând, de zeci de ori, acest rol memorabil, aproape până la identificare? De câte ori rostim Carmen, noi, brașovenii, ne gândim imediat la Gabriela Hazarian!

Pasiunea și talentul pentru muzică și le exprimă încă din copilărie, studiind vioara timp de opt ani, dar și baletul, dansurile populare și moderne. Gabriela Hazarian este absolventă a Academiei de Muzică „G. Enescu” Bucureşti – secția canto, la clasa prof. univ. Georgeta Stoleriu, după ce, în prealabil învață la Facultatea de Muzică din cadrul Universității „A. I. Cuza” Iași, la clasa prof. Marie-Jeanne Stoia. Se perfecționează la cursuri de măiestrie cu profesorii de canto Georgeta Stoleriu, Mari-Jeanne Stoia și Alain Nonat (Canada), cu regizorul Cristian Mihăilescu, iar în 2011, în cadrul SCENART, se specializează ca secretar artistic. Obține numeroase premii de interpretare la concursurile și festivalurile de profil din România.

Din 1987 este solistă a Operei Braşov, după ce a cântat și pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța. În paralel, desfășoară și o bogată activitate pedagogică, îndrumând, cu succes, numeroase generații de elevi la Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov.

Repertoriul de operă, operetă și musical al Gabrielei Hazarian este unul vast, din care am dori să amintim doar câteva roluri și titluri: Carmen – „Carmen” – G. Bizet, Rosina și Berta – „Il Barbiere di Siviglia”, Cenerentola – „La Cenerentola” și Pippo – „La gazza ladra” – G. Rossini, Romeo – „Capuletti e Montecchi” – V. Bellini, Dorabella – „Cosi fan tutte”, Marcellina și Cherubino – „Le Nozze di Figaro” și Zerlina – „Don Giovanni” – W.A. Mozart, Meg – Falstaff, Fenena – Nabucco, Flora – „La Traviata” și Maddalena – „Rigoletto” – G. Verdi, Marchesa – „Figlia del Reggimento” și Giannetta – „L’Elisir d’amore” – G. Donizetti, Nicklausse – „Les Contes d’Hoffmann” – J. Offenbach, Siebel – „Faust” – Ch. Gounod, Lola – „Cavalleria Rusticana” – P. Mascagni, Suzuki – „Madama Butterfly” și Ciesca – „Gianni Schicchi” – G. Puccini, Fidalma – „Il Matrimonio Segreto” – D. Cimarosa, Serpilla – „Il Giocatore” – L. Cherubini, Orlovsky – „Die Fledermaus” – J. Strauss, Cecilia – „Silvia” – E. Kalman, Hansel – „Hansel und Gretel” – E. Humperdinck, alături de cel de muzică vocal-simfonică: „Magnificat” – J.S. Bach, „Stabat Mater” – G.B. Pergolesi, „Grosse Messe in C Moll” – W.A. Mozart, „Vespro della Beata Vergine” – C. Monteverdi, „Stabat Mater” – A. Vivaldi, „Messe C-Dur” și „Missa Solemnis” – L.v. Beethoven, „Messias” – G.F. Haendel, „Requiem” – G. Verdi, „Requiem” – W.A. Mozart, „Amorul vrăjitor” – M. de Falla.

Participă la numeroase festivaluri și turnee în țară și străinătate: Korea – Arenele Olimpice, Internaţional de Operă şi Balet – Constanţa, Internaţional de Muzică „Mărţisor” – Republica Moldova, Internaţional de Operă şi Balet Braşov, Groβe Festspielhaus – Salzburg (Austria), Festivalul de Operă şi Zarzuele „L’alfas Delpi” – Spania, „Elena Teodorini” – Craiova, Callatis – Mangalia, Apolonia International Festival – Albania, Carnaval – Veneţia, Serbările Medievale Braşov, Shakespeare Festival Craiova, Internațional „Constantin Silvestri”, Internațional „George Enescu” – București, Internațional de Muzică – Piatra-Neamţ, dar și în Germania, Elveţia, Belgia, Olanda, Franţa, Marea Britanie, Luxemburg și Maroc.

Colaborează cu dirijorii: L. Bacs, G. Stanciu, D. Munteanu, P. Zbarcea, V. Dumanescu, E. Maxim, C. Trailescu, E. Simion, L. Alfonso Saura, N. Dohotaru, L. Quadrini, C. Teodorascu, T. Ichim, O. Calleya, S. Iosub, G. Vintila, A. Lascaie, D. Crescenzi, F. Gali, R. Cernat, P. Popescu, I. Ionescu Galati, T. Soare, K. Koichiro, E. Dimitrov, A. Morar, C. Oroșanu, J. Claude Amiot, J. Marie Juan, V. Doni, D. Ghier , P. Ponziano Ciardi și joacă în spectacole regizate de: Cristian Mihailescu, E. Strugaru, G. Visciglia, C. Dobrescu, A. Ionescu-Arbore, M. Emandi Tiron, Alice Barb, R.Cernat, M. Mazzoni. Pe scenă, colaborează cu numeroși soliști importanți: M. Drapello, S. Draniceanu, V. Saplacan, G. Nastase, F. Fillip, A. Nitescu, D. Vladescu, R. Donose, G.Stoleriu, L. Niculescu, L. Nichiteanu, N. Ardelean, S. Barnea, E. Secobeanu, P. Harasteanu, C. Mara, C. Gurban, H. Sandoval, G. Martin, I. Voineag, D. Teodorescu, F. Georgescu, G.H. Rosu, M. Pop, H. Lopez, I. Macarenco, A. Agarici, E. Mosuc, G. Mihaita, O. Vlaicu, S. Ignat, A. Grunev, A. Rinaldi, F. Martin,V. Racoveanu, C. Marcovici, E. Rotari, L. Vaduva.

Colaborează cu instituții de profil din România și străinătate: Opera Naţională Bucureşti, Opera Naţională „Moldova” Chişinău, cea din Russe – Bulgaria, Teatro Principal de Alicante – Spania, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanţa, Opera Naţională Română Cluj-Napoca, Opera Naţională Timişoara, Teatrul „Elena Teodorini” Craiova, cu Filarmonica „Transilvania” Cluj-Napoca, Filarmonica „Oltenia” Craiova, Filarmonica „Mihail Jora” Bacău, Filarmonica „Moldova” Iaşi, Filarmonica Braşov, Orchestra de Cameră Ciudad de Elche – Spania.

Susține numeroase recitaluri la Muzeul Național de Artă al României, Castelul Peleș Sinaia, Muzeul de Artă Constanța, Academia de Muzică „George Enescu”, Ambasada Culturala Română din Veneția, Ambasada Cehă București, Muzeul „George Enescu” București, Muzeul „Nottara” București, Centrul Cultural Arcuș – Sf. Gheorghe, Ateneul Român București, Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, Muzeul Județean de Istorie Brașov.

Participă la transmisiuni ale posturilor naţionale de radio şi televiziune cu Compania Română de Radiodifuziune. Înregistrează „Il Giocatore” – L. Cherubini – primă audiţie naţională, „Marea Missă în Do minor KV. 427” – W.A. Mozart, „Vespro della beata Vergine” – C. Monteverdi, „Requiem” – G. Verdi, „Hänsel şi Gretel” – E. Humperdinck – operă în concert. Este invitatăîn numeroase emisiuni de radio și televiziuni și realizează înregistrări tv cu orchestră de muzică popular.

Eveniment susținut cu sprijinul Primăriei Municipiului Brașov.