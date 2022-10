Plecat de la Petrolul Ploiești în urmă cu doar câteva zile, fotbalistul brașovean de 38 de ani, Gabi Tamaș, se află la Brașov. În această dimineață a efectuat primul antrenament cu galben-negrii, pe Stadionul Tineretului, sub comanda lui Dan Alexa, scrie Monitorul Expres.

Rezilierea contractului lui Gabi Tamaș cu Petrolul nu a fost înregistrată oficial la Federația Română de Fotbal. Dar, fundașul are o hârtie prin care se poate antrena cu orice echipă dorește. Potrivit Monitorul Expres, fostul fotbalist de la Tractorul Brașov a discutat cu oficialii de la FC Brașov o posibilă legitimare la clubul de sub Tâmpa. Dar, încă, nu s-a ajuns la nicio înțelegere. Gabi Tamaş are o relaţie excelentă cu antrenorul Dan Alexa. Acesta din urmă a declarat în dese rânduri că îşi doreşte să colaboreze cu fundaşul de 38 de ani. În sezonul 2002-2003, Gabi Tamaș și Dan Alexa au făcut parte din echipa lui Dinamo care a câștigat Cupa României.