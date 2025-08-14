Fumatul a devenit oficial interzis în spațiile publice din Cluj-Napoca! Măsura se aplică în stațiile de transport în comun, parcuri, baze sportive, dar și la festivaluri și alte evenimente publice. Sunt vizate atât țigările clasice, cât și cele electronice și dispozitivele cu tutun încălzit.

Persoanele care nu respectă regula riscă amenzi între 100 și 500 de lei, aplicate de polițiștii locali. Organizatorii de evenimente sunt obligați să amenajeze zone speciale pentru fumat. La fel și în parcuri sau baze sportive, acolo unde este permis, vor exista spații bine delimitate.

Primăria spune că măsura are scopul de a reduce fumatul pasiv și de a face orașul mai curat și mai sigur, în ton cu alte orașe europene. De exemplu, în Franța fumatul este interzis în parcuri, pe plaje și în stațiile de autobuz. Iar în Milano, din 2025, se poate fuma doar la cel puțin 10 metri de alte persoane.

Sursa: Realitatea de Cluj