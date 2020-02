FOTO+VIDEO Starea drumurilor naționale din centrul țării

În acest moment ninge în zonele înalte din județele Brașov, Covasna și Harghita. DRDP Brașov a intervenit azi-noapte cu peste 100 de utilaje care au împrăștiat aproximativ 500 de tone de material antiderapant. Ninsorile vor persista toată ziua în centrul țării așa că șoferii sunt îndrumați să circule cu grijă și adapteze viteza la condițiile de drum.

Starea drumurilor naționale din centrul țării, la ora 12.00:

CAROSABIL: Acoperit cu zapada pe:

– DN7C km 130+000 – 143+000 Balea Cascada (Sb) – Cartisoara (Sb) zapada framantata 1-3 cm.

– DN 11B km 10+000 – 39+840 Valea Seaca (Cv) – Cozmeni (Hr) zapada framantata 0-1 cm

– DN 12 km 42+000 – 66+000 Tusnad (Hr) – Sancraieni (Hr) zapada framantata 0-1 cm

– DN13A km 54+000 – 90+000 Corund (Hr) – Homorod (Hr) zapada framantata 0-1 cm

– DN 13E Km 74+000 – 81+000 Zagon (Cv) – Barcani (Cv), zapada batatorita 1-2 cm;

in rest, umed in jud. Bv, Sb, Ms, Hr, Cv;

MASURI: DRDP Brasov: S-a actionat cu 107 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 489 TONE MATERIAL ANTIDERAPANT ( 466 tone sare si 23 tone nisip) in intervalul orar 06:00 – 10:00/05.02.2020 astfel:

– SDN Brasov s-a actionat cu 32 autoutilaje si s-au raspandit 171 tone sare pe: DN 1; DN 1A; DN 1E; DN 1S; DN 10; DN 11; DN 13; DN 13E; DN 73; DN 73A; DN 73B; DN 73F si VOB;

– SDN Sibiu s-a actionat cu 11 autoutilaje si s-au raspandit 37 tone sare pe: DN 1, DN 7, DN 7C, DN 14, DN 14A si DN 14B;

– Sectia Autostrazi Sibiu s-a actionat cu 7 autoutilaje si s-au raspandit 30 tone sare pe: A1 si A3;

– SDN Targu Mures s-a actionat cu 22 autoutilaje si s-au raspandit 71 tone sare pe: DN 13; DN 13A; DN 13C; DN 14; DN 14A; DN 15; DN 15A; DN 15E si DN 16;

– SDN Miercurea Ciuc s-a actionat cu 21 autoutilaje si s-au raspandit 98 tone material antiderapant( 75 tone sare si 23 tone nisip) pe: DN 11B; DN 12; DN 12A; DN 12C; DN 13A; DN 13B; DN 13C si DN 15;

– SDN Sfantu Gheorghe s-a actionat cu 14 autoutilaje si s-au raspandit 82 tone sare pe: DN 2D; DN 10; DN 11; DN 11B; DN 11C, DN 12 si DN 13E.

8. Starea timpului

CER: acoperit in jud. Bv, Sb, Ms, Hr, Cv;

PRECIPITATII: lapovita si ninsoare in jud.Bv,Sb,Hr,Cv.

VANT: cu viteza de 30 – 50 km/h in jud. Bv, Hr si Cv;

VIZIBILITATE: buna

9. Temperaturi

BRASOV (BV) 0°C , UNGHENI (MS) 2°C , SIBIU (SB) 3°C , SALISTE (SB) 0°C , TARGU MURES (MS) 3°C , MIERCUREA CIUC (HR) 2°C , SFANTU GHEORGHE (CV) 2°C

Foto și video: DRDP Brașov