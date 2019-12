Se circulă în condiții de iarnă pe drumurile din județul Brașov, în această dimineață.

În unele zone montane a nins toată noaptea, iar utilajele de deszăpezire au intervenit pe drumurile naționale, pentru curățarea carosabilului. Pe drumurile județene sunt adevăratele probleme. Spre exemplu, între Brașov și Tărlungeni, pe DJ103A, au avut loc mai multe tamponări, întrucât carosabilul este înghețat.

Starea drumurilor naționale din Brașov și împrejurimi:

Deszăpezire 28.12.2019 În sfârșit iarna a început să-și intre în drepturi. În ultimele ore a nins în mai multe zone montane din centrul țării, în special în județele Brașov și Harghita.DRDP Brașov a acționat cu peste 100 de utilaje de deszăpezire care au împrăștiat aproximativ 600 de tone de material antiderapant pe drumurile naționale astfel încât în acest moment nu există probleme în trafic.Vă rugăm să circulați cu prudență și să adaptați viteza la condițiile de drum în special în zonele afectate de ninsori!#deszapezire #DRDPBrasov #avenitiarna Publicată de Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov pe Sâmbătă, 28 decembrie 2019

CAROSABIL: Acoperit cu zapada pe :

– DN 7C Km 130+000 – 151+000 Balea Cascada(Sb), zapada framantata 1-5 cm;

– DN 13E Km 74+000 – 89+000 Zagon (Cv) – Int. Buzaului (Cv) zapada framantata 2-3 cm

– DN 13B Km 48+000 -21+000 Bucin (Hr) zapada framantata 2-3 cm

– DN15 Km 183+000 – 223+000 Borsec (Hr) zapada framantata 0-1 cm

in rest, umed in jud. Bv, Sb, Ms, Hr, Cv;

MASURI: DRDP Brasov: S-a actionat cu 103 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 614 TONE MATERIAL ANTIDERAPANT in intervalul orar 17:00/27.12.2019 – 05:00/28.12.2019 astfel:

– SDN Brasov s-a actionat cu 24 autoutilaje si s-au raspandit 153 tone material antiderapant pe: DN 1; DN 1A; DN 1E; DN 1S; DN 10; DN 11; DN 13; DN 13E; DN 73; DN 73A; DN 73B; DN 73F si VOB;

– SDN Sibiu s-a actionat cu 13 autoutilaje si s-au raspandit 64 tone material antiderapant pe: DN 1, DN 7, DN 7C, DN 14, DN 14A si DN 14B;

– Sectia Autostrazi Sibiu s-a actionat cu 10 autoutilaje si s-au raspandit 19 tone material antiderapant pe: A1 si A3;

– SDN Targu Mures s-a actionat cu 22 autoutilaje si s-au raspandit 35 tone sare pe: DN 13; DN 13A; DN 13C; DN 14; DN 14A; DN 15; DN 15A; DN 15E si DN 16;

– SDN Miercurea Ciuc s-a actionat cu 19 autoutilaje si s-au raspandit 282 tone material antiderapant pe: DN 11B; DN 12; DN 12A; DN 12C; DN 13A; DN 13B; DN 13C si DN 15;

– SDN Sfantu Gheorghe s-a actionat cu 15 autoutilaje si s-au raspandit 61 tone sare pe: DN 2D; DN 10; DN 11; DN 11B; DN 11C, DN 12 si DN 13E.

8. Starea timpului

CER: acoperit in jud. Bv, Sb, Ms, Hr, Cv;

PRECIPITATII: ninge izolat in jud. Bv,Cv,Hr si Sb

VANT: moderat

VIZIBILITATE: buna;

9. Temperaturi

BRASOV (BV) -1°C , UNGHENI (MS) 2°C , SIBIU (SB) 2°C , SALISTE (SB) 2°C , TARGU MURES (MS) 1°C , MIERCUREA CIUC (HR) -2°C , SFANTU GHEORGHE (CV) 1°C