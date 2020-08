Primarul Brașovului, George Scripcaru, a verificat stadiul lucrărilor de reparații capitale ale corpului A și a sălii de sport din cadrul Colegiului Național „Unirea”.

,,Mă bucur că am ajuns în sfârșit în această fază, în care încep să se vadă cum va arată clădirea, cum vor arăta clasele și laboratoarele, și cred că putem privi mai optimiști începutul de an școlar. Din păcate și aici, ca și la Informatică (Colegiul Național de Informatică Gr. Moisil, n.n.), aceeași firmă spaniolă ne-a ținut blocați timp de un an, în care a executat doar 10% din lucrări. Anul trecut am luat decizia ca RIAL-ul să preia cele două lucrări și să le ducă la capăt. Am finalizat lucrările la Colegiul de Informatică până la sfârșitul lui 2019, iar din acest an toate forțele s-au concentrat pe Colegiul Unirea. Din vechea clădire au rămas doar pereții, în rest a fost schimbat totul, de la instalații, până la pardoseli, parchet, corpuri de iluminat. Practic, este o clădire nouă. Unirea va fi și prima unitate de învățământ reabilitată la care vom monta și un lift exterior. Am solicitat RIAL-ului să își aducă toți oamenii disponibili la această lucrare, astfel încât noul an școlar să înceapă pentru elevii de la Unirea în această clădire”, a declarat George Scripcaru, primarul Municipiului Braşov.

În ceea ce privește stadiul lucrărilor, reprezentantul RIAL, Ciprian Clinciu, a precizat „La etajul II mai avem cam 2 săptămâni să finalizăm, mai puțin liftul și logiile. Tot în aceste două săptămâni, în paralel, continuăm și lucrările la etajul I, în a treia săptămână vom intra pe parter, iar în a patra vom intra la subsol, în paralel cu liftul. Se va monta un lift pentru persoanele cu dizabilități, cu acces la subsol, parter, etajul I și etajul II. Vom reabilita și fațada, iar în perioada 1-15 septembrie facem curățenie. Liftul este comandat, am primit proiectul, am început săpătura, săptămâna viitoare turnăm tot ce înseamnă beton, iar apoi va începe montarea lui, în termenul stabilit de primărie, adică până la 15 septembrie trebuie să fie gata“.

Lucrările de reparații ale acestei clădiri au început în 2017, fiind executate de către firma spaniolă Construcciones Deco S.A (care a executat lucrările de reabilitare și la Colegiul Național de Informatică Gr. Moisil). Deși termenul de finalizare a acestora era iulie 2019, până la acel moment compania spaniolă nu a reușit să execute decât 10% din totalul lucrărilor. Valoarea lucrărilor executate a fost de 807.553,51 lei cu TVA. La sfârșitul lunii august 2019 s-a semnat contractul pentru continuarea lucrărilor cu SC RIAL SRL, având ca termen de finalizare 30.09.2020. Valoarea noului contract este de 9.328.352,80 lei cu TVA.

Despre proiect:

Descriere lucrări:

Șarpantă și învelitoare:

– ignifugarea materialului lemnos

– refacerea streașinei,

– refacerea consolelor din lemn conform modelului original,

– extinderea șarpantei peste logii.

Fațade:

– restaurare, protejare elemente decorative ale fațadelor,

– refacerea tencuielilor exterioare în nuanțe, adaptate contextului cromatic general al întregii fațade,

– restaurare ușă monumentală de intrare,

– restaurare, reparare ancadramente,

– desfacere și refacere trotuare perimetrale.

– montare lift pentru circulația persoanelor cu dizabilități locomotorii.

Interioare:

– suplimentarea numărului de grupuri sanitare pentru elevi,

– amenajarea de grupuri sanitare pentru profesori,

– amenajarea de vestiare, dușuri și grupuri sanitare pentru elevi, în zona sălilor de sport,

– decaparea de vopsea și revopsirea decorației din holul de acces.

– înlocuire mozaic cu placaj din granit în nuanțe de gri, roșu și negru,

– înlocuirea mozaicului de pe casele de scară cu plăci de granit, finisaj antiderapant,

– înlocuiri pardoseli în săli de clasă, birouri, laboratoare, cu parchet din stejar 20 mm grosime,

– reparații tencuieli și refacerea zugrăvelilor și vopsitoriilor interioare,

– desfacerea lambriului, repararea tencuielii și montarea unor lambriuri din panouri din lemn de fag în holuri, sala de spectacole și casele de scară, și lambriuri din MDF furniruit în sălile de clasă,

– refacere scenă în sala de spectacole,

– înlocuirea ușilor,

– înlocuirea ferestrelor interioare cu ferestre din lemn stratificat și geam termopan,

– termoizolații la planșeul peste etajul II cu spumă poliuretanică de 10 cm grosime,

– montarea de uși rezistente la foc 60 minute, în zonele de evacuare și arhivă, conform cerințelor PSI,

– termoizolații sub pardoselile de la subsol,

– realizarea unui dren cu rol de asanare a subsolului,

– tencuieli antiigrasie la pereții subsolului.

Instalații termice

– centrala existentă va fi scoasă din uz.

Se vor monta următoarele echipamente:

* 2 buc. – centrale termice cu puterea de 285 kw.

* 1 buc. – boiler 1000 l, pentru prepararea apei calde.

Instalații electrice:

– refacerea tuturor instalațiilor electrice.

Instalații sanitare

– înlocuirea în totalitate a sistemului de distribuție a apei calde, a apei reci și a sistemului de evacuare a apelor uzate menajere, precum și a echipamentelor.