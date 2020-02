Declaraţiile preşedintelui CJ Braşov la inaugurarea Compartimentului de Neonatologie de la Spitalul de Copii

Adrian-Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, și dr. Liviu Muntean, directorul medical al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov, au inaugurat Compartimentul de Neonatologie şi spălătoria – reparate și igienizate la sfârşitul anului trecut, în urma unor investiții de peste 1,2 milioane de lei, finanțate din bugetul judeţului. La Compartimentul de Neonatologie din cadrul Secţiei Pediatrie I A, care are în componenţă 15 paturi, s-au efectuat lucrări constând în schimbarea uşilor şi geamurilor cu tâmplărie PVC, montarea linoleumului tip tarket pe pereţi şi pe podea, înlocuirea corpurilor de iluminat şi a instalaţiilor sanitare, montarea purificatoarelor de aer în saloanele copiilor şi a instalaţiei de aer condiţionat în saloanele de mame şi suplimentarea grupurilor sanitare alocate mamelor cu o baie şi un duş. Lucrările s-au desfăşurat în perioada septembrie – decembrie 2019, fiind efectuate de către firma Indfloor. Valoarea investiţiei a fost de 688.350 lei, fonduri asigurate de Consiliul Judeţean.Spălătoria spitalului a fost înnoită în totalitate: au fost schimbate uşile şi geamurile cu tâmplărie PVC, a fost instalat tarket, s-au înlocuit utilajele vechi cu altele noi (maşini de spălat moderne, uscătoare, calandru), s-au montat rafturi noi şi aparate de aer condiţionat, s-au modificat spaţiile pentru rufele murdare şi cele curate, conform normelor în vigoare şi a fost modernizat liftul de acces. Lucrările s-au derulat în intervalul iulie – septembrie 2019, constructor fiind firma Melior. Valoarea investită în spălătorie a totalizat 596.242 lei, fonduri alocate din bugetul CJ Braşov, din care lucrările propriu-zise au costat 285.081 lei, modernizarea ascensorului a ajuns la suma de 86.151 lei, iar costul apaturii noi achiziţionate a fost de 225.010 lei. Potrivit directorului medical al Spitalului de Copii Braşov, solicitările de fonduri din bugetul judeţean pentru anul 2020, pe fiecare capitol de cheltuieli, au fost transmise din timp la Consiliul Judeţean, având în vedere că pe parcursul acestui an se intenţionează continuarea reparaţiilor, investiţiilor şi înnoirea dotărilor. În total, conducerea solicită administraţiei judeţene alocarea în acest an a unui buget total de 6.185.360 lei, din care 3.330.000 lei pentru reparaţii curente, 2.770.360 lei pentru dotări cu aparatură, echipamente medicale, mobilier şi 85.000 lei destinate taxei pentru acreditarea spitalului. „Proiectul bugetului Judeţului Braşov pe anul 2020 este pregătit şi săptămâna viitoare urmează să-l dezbatem şi să-l aprobăm. Sunt încrezător că am elaborat un buget echilibrat, care satisface nevoile de dezvoltare ale judeţului şi ţine cont de priorităţile pe care pe axăm investiţiile. Continuăm să punem domeniul sanitar în centrul preocupărilor noastre şi sunt convins că sumele pe care le vom repartiza spitalelor din subordinea noastră vor fi satisfăcătoare. În total vom aloca unităţilor spitaliceşti aproximativ 37 de milioane de lei”, a afirmat preşedintele CJ Braşov Adrian-Ioan Veştea.

Publicată de Consiliul Județean Brașov pe Vineri, 14 februarie 2020