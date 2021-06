Începând cu anul 2022, Municipalitatea își propune să organizeze o Gală a sportului brașovean în care să fie premiați toți cei care, prin performanțele lor, fac cinste Brașovului.

Vineri, 25 iunie, sportivii Brașovului care au făcut performanță în acest sezon au fost invitați în ședința de Consiliului Local pentru a fi felicitați de către reprezentanții comunității, dar și pentru a primi din partea Municipalității plachete de onoare, este vorba de Nicolae Negumereanu, singurul sportiv român care a câștigat o luptă în cadrul UFC, chiar în această lună; sportivele de la echipa de handbal Junioare 1 a clubului Corona Brașov, campioană națională în sezonul 2020-2021, și echipa de hochei pe gheață a clubului Corona Brașov, campioană națională și câștigătoarea Cupei României în sezonul 2020-2021 și finalistă în Erste Liga. Totodată, sportivele de la echipa de handbal Junioare 1 și echipa de hochei seniori de la Corona Brașov vor fi premiați și financiar pentru performanțele obținute.

,,În ședința de Consiliu Local de astăzi am avut și o secțiune festivă, în cadrul căreia i-am premiat pe sportivii brașoveni cu rezultate notabile în ultima perioadă. Aici aș aminti echipa de hochei a clubului Corona Wolves care a ieșit campioană națională, a câștigat Cupa României și a jucat finala Erste Liga, aș aminti grupa de excepție de junioare 1 a antrenoarei Miki Ciobotaru, care, în afară de anul în care au jucat la junioare 4 și au luat locul trei la nivel național, în rest au obținut numai medalii de aur, în fiecare etapă a junioratului, junioare trei, junioare II și acum junioare 1. Premierea lui Nick Negumereanu, care este primul sportiv român practicant de arte marțiale care câștigă într-o competiție UFC. Tradițional, luna iunie este o lună care marchează sfârșitul sezonului pentru foarte multe discipline sportive și mă bucur că anul acesta este o lună bogată în premii și distincții. Pe viitor cred că este oportun să gândim o gală a sportului brașovean, pe care îmi propun să organizăm pentru prima oară anul viitor, astfel încât să avem un cadru festiv și totodată formal în care să cinstim meritele sportive ale celor care reprezintă Brașovul pe plan național și internațional”, a declarat primarul Allen Coliban.

Nicolae ,,Nick” Negumereanu este primul sportiv român care a câștigat un meci în cea mai importantă competiție de arte marțiale mixte din lume, UFC (Ultimate Fighting Championship), care găzduiește cei mai mulți dintre luptătorii de top din clasament în sport și produce evenimente peste tot în lume. El este antrenat de: Ninel Ianculescu, antrenorul de box și kick-box, Tudor Moga, antrenor de jiu-jitsu și Eugen Stanciu, care îl antrenează pe sportiv în lupte libere. Managerul sportiv al luptătorului este Sebastian Vieru. Toți cei 5, atât sportivul, cât și staff-ul său au mulțumit consilierilor pentru această oportunitate, de a face cunoscute performanțele sportivilor brașoveni, inclusiv în sporturi de contact, și și-au exprimat speranța că această performanță va fi un semnal pozitiv pentru ca și acest sport să fie sprijinit de autoritățile locale.

La sfârșitul lunii aprilie, când viceprimarul Sebastian Rusu a fost la sala de antrenament să îi ureze succes, Nick Negumereanu a povestit ce înseamnă pregătirea pentru o competiție de un nivel atât de ridicat.

„Am vârsta de 26 de ani și pot să zic că toată viața mea am dedicat-o sportului. Eram odată în cameră, mă pregăteam pentru următorul antrenament și mă uitam pe Facebook. Toți prietenii mei erau pe terasă și eu mă pregăteam de antrenament, în ziua respectivă, era al treilea antrenament. Și-am zis «Bă, sacrificiul ăsta, într-o zi o să dea roade!». Și așa a fost. Eu am ajuns acum la un nivel foarte înalt. Prietenii mei – nu vreau să se înțeleagă ceva urât – ei sunt tot pe terasă. Eu sunt în UFC, lupt în cea mai mare promoție de MMA din lume“, spunea sportivul, care se antrenează minimum două ore pe zi, iar dacă se pregătește în mod special pentru meciuri, are trei antrenamente pe zi, minimum 6 ore în total.

Luptele din UFC sunt printre cele mai urmărite competiții sportive la nivel internațional, de exemplu, lupta câștigată de Negumereanu a fost transmisă în 186 de țări.

Performanțe unice a obținut și echipa de handbal Junioare 1 a clubului Corona Brașov, care pentru al treilea an consecutiv a obținut titlul de campioană națională. Antrenorii acestei adevărate ,,drem team” a handbalului românesc la nivel de juniori sunt Mihaela Ciobotaru și Eugen Ciulei, antrenor cu portarii.

,,Este foarte dificil să ajungi la un asemenea nivel. Acest rezultat este munca ultimilor șapte-opt ani. Nu poți să faci peste noapte rezultate, să aștepți rezultate. A rămas, aproximativ, același colectiv de fete, niște fete muncitoare, niște fete minunate. Și noi, la nivelul conducerii tehnice, am rămas în aceeași formulă. Și de aici, cu consecvență și cu munca, au apărut și rezultatele. Este al treilea an în care am ocupat locul 1, dar eu cred că este cea mai importantă medalie la nivel de junioare 1 pentru că de aici se merge către vârsta senior. Este mai ușor să obții o medalie la vârstele mici decât acum. Cu siguranță este cea mai importantă medalie pe care au obținut-o fetele, mai ales că pentru unele urmează să facă pasul către echipele de senioare. Cele mai multe dintre ele sperăm să poată rămână aici, la Corona, iar altele o să meargă la alte echipe. Evident ne dorim ca cele mai multe dintre ele, dacă nu chiar toate, să rămână să continue munca la Brașov”, a precizat Eugen Ciulei, antrenorul cu portarii.

Antrenorul Mihaela Ciobotaru a prezentat consilierilor locali performanțele acestor sportive, dar și efortul pe care l-au făcut aceste tinere, din 2012, pentru a ajunge la acest nivel de performanță.

,,A fost un an atipic, s-au schimbat multe lucruri, noi am avut un lot deficitar pe tot parcursul anului, dar, în final, am reușit să o scoatem la capăt cu ajutorul stafului în primul rând și vreau să le mulțumesc. Le felicit pe colegele mele pentru că au dat dovadă de un spirit de echipă incredibil și până la urmă asta ne-a adus aici, a treia oară campioane naționale. Iar în sezonul următor sperăm să repetăm performanța, avem alături de noi cei mai buni antrenori, la sufletul nostru, și suntem nerăbdătoare să începem un nou capitol”, a declarat sportiva Laura Constantin.

Conform prevederilor legale, sportivele vor fi premiate cu câte 3.000 de lei, impozabili, antrenorul Mihaela Ciobotaru va primi 9.000 de lei, de asemenea impozabili, iar antrenorul cu portarii, Eugen Ciulei, va fi premiat cu 7.500 de lei, impozabili.

Și echipa de hochei pe gheață a clubului Corona Brașov a obținut cea mai mare performanță din istoria acestui sport în Brașov. Astfel, echipa de hochei seniori a obținut în acest an titlul de campioană națională, a câștigat Cupa României și deși a pierdut finala Erste Liga, echipa Corona este cea care a câștigat sezonul regulat din Erste Liga. În această competiție sunt prezentate cele mai bune echipe de hochei din România și Ungaria. Performanțele au fost obținute avându-l ca antrenor principal pe Dave MacQueen și antrenor secund pe Zsok Levente.

,,A fost foarte greu să ajungem la această performanță. În general este foarte greu, pentru că nivelul este foarte bun acum, multe echipe investesc din ce în ce mai mult, de la an la an, iar pandemia a multiplicat de multe ori dificultatea acestui sezon. A fost complicat, a fost un sezon plin de incertitudine, dar am avut un lot foarte valoros și am reușit să avem cel mai bun sezon din istoria clubului. Ne bucurăm foarte tare pentru rezultate și, deja am început pregătirile pentru următorul sezon. Suntem convinși că așteptările vor fi mari. Cel mai important este să încercăm să obținem tot ce putem. Ce va fi la sfârșit, când vom trage linie, rămâne de văzut, nimeni nu poate spune. Singurul lucru cert este că noi vom da tot ce putem. Ne este foarte dor de suporteri și sunt convins că și lor le este extrem de dor să vină să ne susțină, să vină în tribună. Este un un avantaj foarte mare când jucăm acasă, cu ei în tribună, în special în meciurile cele mai încărcate de emoții. Ei au făcut tot posibilul să ne susțină anul acesta și din afara patinoarului și s-a simțit foarte mult în special în playoff. Ne dorim ca odată cu începerea noului sezon să se poate umple tribunele patinoarului”, a declarat sporitul Robert Gliga.

Conform prevederilor legale, sportivii vor primi câte 4.000 de lei, impozabili, pentru câștigarea campionatului și 3.000 de lei, impozabili, pentru câștigarea cupei, iar antrenorul principal va primi un premiu de 12.000 de lei, impozabili, iar antrenorul secund va fi premiat cu 9.600 de lei, tot impozabili.