iscretionar in functie de calitatea detinatorului auto, a conducatorului auto sau a Starii de Urgenta in care se afla Romania”, principiul instituit prin art 16 alin 1 si 2 din Constitutia Romaniei (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. (2) Nimeni nu este mai presus de lege”, postez fotografiile cu o parte din autoturismele aflate in dotarea IPJ Brasov care prezinta probleme ce pot pune in pericol persoanele aflate in aceste masini, respectiv ample coroziuni ale caroseriilor, diferite lovituri si accidentari, anvelope utilizate peste limita normala, reparatii realizate in mod necorespunzator si neprofesionist de catre service-uri auto autorizate sa efectueze astfel de reparatii. Bazandu-ma pe vigilenta crescuta a IPJ Brasov fata de informatiile care apar in spatiul public si media, am convingerea ferma ca politistii s-au sesizat plecand de la imaginile aparute in presa si cu privire la autobuzele apartinand unui transportator din Brasov si vor dispune masurile legale care se impun, nepermitand sa mai fie folosite astfel de autobuze la care in mod evident se realizau improvizatii si modificari neautorizate care cu siguranta pun in pericolsanatatea si viata consumatorilor.