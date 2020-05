De astăzi, 19 mai, au început lucrările de amenajare a complexului sportiv Carpați, în locul celor două terenuri de fotbal de pe str. Zizinului care compuneau fostul stadion Carpați. Noua bază sportivă va avea un teren de fotbal artificial (printr-un proiect derulat în parteneriat cu Federația Română de Fotbal), o pistă de alergare omologată cu 8 culoare, tribună cu 500 de locuri și o sală de sport în care se vor putea desfășura competiții oficiale.

Valoarea acestei investiții este de 34,23 milioane de lei, din care aproximativ 100.000 de euro reprezintă valoarea suprafeței de joc artificiale pentru terenul de fotbal, care este asigurată de către FRF.

,,De astăzi am început lucrările la viitoarea sportivă Carpați, care va oferi cele mai bune condiții de pregătire și pentru desfășurarea de competiții atât elevilor de la Liceul Sportiv, cât și ceilalți sportivi de performanță, de la alte cluburi din Brașov. Pe lângă terenul de fotbal, care va fi realizat împreună cu FRF, un alt câștig va fi pista de alergare la standarde europene. Aceasta va oferi posibilitatea atleților să se pregătească la cel mai înalt nivel, dar și Municipalității oportunitatea de a organiza competiții de atletism. Brașovul avea nevoie de o astfel de pistă, mai ales că Liceul Sportiv are o tradiție în pregătirea unor sportivi care au făcut performanță în atletismul românesc și european. Nu în ultimul rând, sala de sport va asigura pregătirea sportivilor și posibilitatea organizării de competiții pentru mai multe sporturi colective: volei, handbal, baschet etc. La deschiderea noului Liceu Sportiv în sediul de pe Zizinului am promis această investiție, sala de sport, împreună cu pista de alergare, și ne ținem de cuvânt. Municipalitatea va continua proiectele de investiții în dezvoltarea infrastructurii sportive. În această perioadă se lucrează și la complexul sportiv de la Metrom, deja se acoperă sala de sport, și la finalizarea lucrărilor de reparații și amenajare de la Stadionul Tineretului”, a declarat primarul George Scripcaru

În prima etapă, estimată la 30 de zile, se realizează lucrările de demolare și dezafectare a suprafeței de joc, lucrări care au început astăzi. În paralel, cel târziu săptămâna viitoare, Direcția de Administrare Infrastructură Sportivă va lansa licitația pentru proiectarea și execuția complexului sportiv.

„Stadionul Carpați a intrat într-un amplu proces de reabilitare, în sensul că pe acest amplasament, din cele două terenuri existente se va face un singur teren de fotbal, în colaborare cu Federația Română de Fotbal, un teren de fotbal omologat și de UEFA, sintetic. De jur împrejur va fi o pistă de tartan cu opt culoare, fiecare cu o dimensiune de un metru, o pistă de 400 metri, care poate fi omologată și pot fi organizate concursuri de atletism. Proiectul mai cuprinde o tribună de 500 de locuri, și o sală de sport, omologabilă pentru competiții de handbal, volei, baschet de ligă națională. Toată această bază va face parte dintr-un complex mai mare, care include și Liceul Sportiv, care se află în apropiere. Studiul de fezabilitate a fost aprobat în Consiliul Local, săptămâna viitoare va fi finalizată documentația de proiectare și execuție și vom lansa licitația pe SEAP, iar pentru a nu pierde vremea până se finalizează procedurile, am început demolarea tribunei, care este de prin anii ‘60, și a vechiului sediu, care și el are mai mult de 50 de ani. Nu va mai semăna deloc cu baza de acum, sunt convins că ani de zile de acum încolo elevii Liceului Sportiv, precum și sportivii de performanță care se vor antrena aici, o vor face în condiții foarte bune“, a declarat Emilian Cernica, directorul Direcției de Administrare Infrastructură Sportivă.

Obiectiv de investitie: ” Modernizare complex sportiv Stadionul Carpati”

* Valoare totala C+M: 34.322.401,90 lei TVA inclus

* Contract de lucrări de demolare tribună și vestiare Stadionul Carpati, valoare 148.997,52 lei TVA inclus, executant SC ATLANT BUILDING SRL, termen de execuție a contractului 11.06.2020.

FOTO: PRIMĂRIA BRAȘOV 1 de 6

Descrierea investiției

Teren de fotbal (gazon sintetic)

Dimensiuni: 106 x 72 m.

Suprafață: 7632 mp.

Suprafața de joc: gazon sintetic.

Soluția tehnică prezentată a fost aplicată în mai multe proiecte din România pe sol lutos și mlăștinos, fără a exista probleme în decursul anilor. Cel mai vechi proiect de acest tip, construit în urmă cu 9 ani, este terenul sintetic din Complexul Sportiv Steaua.

Instalaţie iluminat tip nocturnă pentru terenul de fotbal

Conform Regulamentului UEFA privind infrastructura stadioanelor, în ceea ce priveşte stadioanele din categoria 2 (cu o capacitate între 200 şi 1500 de locuri) este necesară asigurarea unei instalații de iluminat a terenului pentru disputarea meciurilor în nocturnă (în plus, instalația este necesară pentru a permite meciurile televizate).

Pentru iluminarea terenului de fotbal se vor monta patru stâlpi de 30 de metri, câte unul în fiecare colţ al terenului, pe care vor fi amplasate instalațiile de iluminat.

Pistă de atletism cu 8 culoare (suprafață tip tartan)

Pentru a fi omologată pentru competiţii oficiale, pista de alergare trebuie să fie de minim 400 m lungime, cu 4-8 culoare de alergare. Pistele pentru alergare de viteză trebuie să aibă 100 m lungime, respectiv 110 m la garduri. În situaţia realizării unei piste de alergare de dimensiuni oficiale, aceasta poate utilizată atât pentru proba de alergare de viteză cât și în probele de alergare cu garduri.

Parametri proiectați:

Număr culoare de alergare: 8;

Lățime culoar alergare: 1,00 m;

Lungime culoar interior: 400,00 m;

Lungime culoar exterior: 450,00 m;

Tartanul este suprafaţa ideală pentru execuţia pistelor de atletism. Acesta este o mixtură de răşină poliuretanică şi granule din cauciuc, cu elasticitate mare şi cu o înaltă rezistenţă la intemperii, radiaţii UV, ape meteorice, frecare cu pantofii sport, etc. Tartanul nu se deformează, nu îşi schimbă culoarea, ci îşi menţine proprietăţile indiferent de condiţii.

Este un produs ecologic datorită materialului de înaltă calitate din care este realizat, precum şi a tehnologiei de fabricare, care respectă reglementările şi standardele tehnice in vigoare.

Tartanul ajută sportivii în eforturile lor de a atinge performanţe de top şi reduce riscurile de vătămare în cazul unei căzături. Pistele de alergare din tartan sunt extrem de durabile şi rezistente la intemperii.

Prin utilizarea acestui material, funcţionalitatea pistei de alergare este menţinută pe parcursul câtorva decenii, iar sistemul poate fi instalat şi utilizat în toate climatele. Este permeabil la apă, rezistent la radiaţiile UV, dovedindu-se suprafeţe durabile pe tot parcursul anului. Pistele de alergare din tartan îndeplinesc şi corespund tuturor standardelor europene impuse.

Tribuna

Tribuna sportivă este alcătuită din 10 tronsoane a câte 50 de locuri rezultând o capacitate totală de 500 locuri. Fiecare tronson va fi structurat pe câte 5 rânduri, fiecare cu 10 locuri. În sens longitudinal, între rânduri se va realiza câte o scară de acces cu lățimea de 1,20 m.

Din punct de vedere constructiv tribuna va avea infrastructura realizată din fundații din beton armat. Suprastructura va fi realizată din confecții metalice.

Sală de sport

Sala de sport va fi compusă din două corpuri de clădire alipite structural, hala sălii de sport cu o suprafață de joc de 20×44 metri, cu pardoseală de lemn, și corpul anexă, realizat pe lungimea sălii, cu o lățime de 6 m și parțial extinse pe lățimea sălii.

Sala de Sport este prevăzută cu 184 de locuri, din care: 138 de locuri pentru public, pe 3 gradene, 6 locuri pentru oficiali, 28 de locuri pentru jucători și 12 pentru rezerve și antrenori. La acestea se adaugă un vestiar pentru antrenori și un depozit de materiale sportive.

Clădirea anexă este prevăzută la parter și are 4 vestiare pentru sportivi, 4 vestiare pentru antrenori, un vestiar pentru arbitri și un vestiar pentru personalul sălii, o sală de ședințe, un birou pentru oficiali, două grupuri sanitare, garaj, centrală termică. La etaj vor fi amenajate o sală de mese, două grupuri sanitare, 4 birouri și o magazie.

În sala de sport va fi montată o instalaţie de detecţie şi alarmare la incendiu.