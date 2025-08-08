Universitatea Craiova a învins echipa slovacă Spartak Trnava cu scorul de 3-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova, în prima manșă a turului al treilea preliminar al competiției de fotbal Conference League.

Universitatea a făcut o repriză secundă excelentă și s-a impus prin golurile marcate de Ștefan Baiaram (51), Assad Al Hamlawi (54) și Carlos Mora (81), luând o opțiune importantă pentru play-off.

Oaspeții au început periculos și au avut un gol anulat pentru ofsaid, după care ”veteranul” Duris (4) a încercat să-l surprindă pe Isenko cu un șut la colțul scurt, dar ucraineanul a apărat.

Băluță l-a testat pe portarul oaspeților (14), cu un șut de la distanță, dar Frelih a respins. Teles (19) a ratat singur cu portarul sloven, după pasa lui Băluță.

Cehul Erik Daniel a fost aproape de gol (23), însă a șutat în plasa laterală, după o ieșire greșită de Isenko, iar apoi a tras de la circa 30 de metri, pe lângă (37).

Prochazka (40) a executat un corner cu efect, dar Isenko a respins.

Finalul primei reprize a aparținut gazdelor, dar Baiaram a reluat din 3 metri în transversală la centrarea lui Teles (45+2), după care slovenul Frelih a respins lovitura de cap a lui Mora (45+6).

Echipa antrenată de Mirel Rădoi a avut un forcing în debutul reprizei secunde care a decis soarta partidei. Baiaram (51) a marcat cu un șut la vinclu de la 15 metri, după care Al Halawi (54) a dublat avantajul, pe contraatac, după ce a fost lansat de Băluță.

Baiaram (59) a fost din nou aproape de gol, dar șutul său de al 14 metri a fost respins de portar.

În min. 81, costaricanul Mora a purtat un atac, Baiaram a șutat la poartă, dar Frelih a respins, însă Mora a fost atent și a reluat în plasă.

În min. 88, Paur a fost eliminat pentru lovirea cu cotul a lui Băluță, arbitrul estonian luând decizia în urma sesizării din camera VAR, după ce inițial acordase doar cartonaș galben.

Universitatea a fost aproape să marcheze și golul al patrulea, dar șutul lui Crețu (90+4) a fost respins de portar, iar Screciu (90+7) a trimis cu capul puțin pe lângă poartă.

La slovaci a jucat tot meciul Kristian Kostrna, fostul fundaș al lui Dinamo București.

Manșa secundă va fi găzduită de Stadionul Antona Malatinskeho din Trnava, pe 14 august (de la ora 21:30).

Dacă va trece de Spartak Trnava, Universitatea Craiova va juca în play-off cu învingătoarea dintre Viking Stavanger (Norvegia) și Istanbul Bașakșehir FK (Turcia), care s-a impus cu 3-1 în prima manșă, în deplasare.