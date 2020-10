În etapa a 5-a a Seriei a 5-a din Liga 3 au fost programate două derby-uri județene. Astfel, pe Stadionul Tineretului, SR Brașov a întâlnit pe Kids Tâmpa, iar la Râșnov, echipa locală a primit vizita liderului Corona Brașov.

SR Braşov – ACS Kids Tâmpa Braşov 4-0 (1-0)

Au marcat: Iordache ’27, Cenk ’64, Fekete ’71, Răchişan ’84 – penalty

Kids Tâmpa a evoluat în inferioritate din minutul 19. Mihăilă a fost eliminat după două galbene.

„La acest scor nu mai putem spune multe, chiar dacă am avut și momente bune de joc. Continuăm să facem greșeli copilărești. Scorul este, însă, prea drastic. Nu cred că a fost o așa mare diferență între cele două echipe, mai ales că am evoluat peste 70 de minute cu un om în minus. Băieții și-au dorit, nu avem ce să le reproșăm ca atidutine, dar trebuie să înțeleagă că nu mai sunt la juniori și orice greșeală costă„, a spus Nicolae Văduva, unul dintre antrenorii Kids Tâmpa.

„Am plătit din nou lipsei de experiență. Am primit un cartonaș roșu în minutul 16, care a rupt echilibrul jocului. Chiar dacă am rămas în meci până la pauză, în repriza a doua nu am mai reușit să ținem ritmul. Suntem, însă, siguri că vom arăta o creștere de la joc la joc, vom marca mai mult și sperăm să începem să și câștigăm”, a punctat și Ciprian Anghel, celălalt tehnician al „alb-albaștrilor„, care au jucat cu un om în minus încă din minutul 16, când fundașul Mihăilă a văzut al doilea cartonaș galben.

Liviu Nicolae, antrenor SR Braşov – „Mă bucură în primul rând faptul că am luat cele 3 puncte. Era important să ne impunem şi pe teren propriu. Până acum, am jucat un singur meci acasă şi l-am pierdut din păcate. Îi felicit pe băieţi. Au înţeles că trebuie să tratăm jocul foarte serios. Chiar dacă am început mai greu, în cea de-a doua repriză a fost evoluţia pe care eu o vreau şi de aici trebuie să construim şi să creştem”.

Sebastian Iordache, mijlocaş – „Mă bucur că am marcat şi mă bucur pentru victoria echipei. Trebuia să câştigăm şi de acum trebuie să evoluăm în toate partidele cum am făcut-o în jocul de astăzi”.

În cealaltă confruntare, Olimpic Cetate Râșnov și Corona Brașov au terminat la egalitate, scor 1-1. Oaspeții au deschis scorul în minutul 25, prin Cîrstean Bogdan (foto principal). Gazdele au egalat în minutul 95, prin Druga.

Antrenorul Coronei, Călin Moldovan a declarat la finalul partidei că este frustrant să scape victoria, la ultima fază din joc, dar a adăugat că rezultatul este unul echitabil, deoarece şi Râşnovul a mai avut câteva ocazii importante pe parcursul partidei.

„A fost frustrant să luăm gol la ultima fază din meci, în urma unei execuţii individuale extraordinare, dar dacă este să judecăm corect acest joc, atunci pot spune că rezultatul este echitabil, pentru că şi ei au avut câteva ocazii bune de a marca. După ce la pauză am fost nevoit să fac două schimbări din motive medicale, în partea a doua a jocului nu am mai reuşit să ţinem aşa de bine de minge în terenul lor. Băieţii au făcut un efort extraordinar pentru acest rezultat şi cred că totuşi, una peste alta, ar trebui să fim mulţumiţi şi fair-play pentru că rezultatul este unul corect. Este bine şi că am luat acest punct, am rămas neînvinşi în acest început de campionat şi ne vom pregăti şi mai bine pentru a ne menţine în continuare aşa”.