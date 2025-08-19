La Casa Fotbalului, a avut loc marți, 19 august, tragerea la sorți a meciurilor din play-off-ul Cupei României la fotbal, fază în care intră în competiție și 8 echipe din Superligă.

Farul Constanța o va întâlni pe câștigătoarea de acum două sezoane a trofeului, Corvinul Hunedoara, în timp ce UTA va avea și ea meci greu, cu Steaua București. CS Dinamo o va întâlni pe Poli Timișoara, în timp ce Sepsi se va lupta pentru un loc în grupe cu Șoimii Gura Humorului.

Celelalte dueluri din play-off vor fi:

FC Voluntari – AFK Csikszereda

Politehnica Iași – ACS Petrolul 52

CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoșani

Câmpulung-Muscel 2022 – Metaloglobus

Sănătatea Cluj – Unirea Slobozia

Agricola Borcea – Campionii FC Argeș

CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița

Sporting Liești – CS Afumați

Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna

Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț

CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea

CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina

Meciurile din această fază, ultima înainte de grupele competiției, vor avea loc la data de 27 august.