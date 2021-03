În etapa a 13-a a Seriei a 5-a din Liga 3, SR Brașov, Cetate Râșnov și Kids Tâmpa au obținut 4 puncte.

SR Brașov a terminat la egalitate, scor 2-2, 1-0 la pauză, confruntarea cu Astra 2. Stegarii au deschis scorul în minutul 23, prin căpitanul Horia Popa, care a primit o pasă de peste 40 de metri de la Burlacu. S-a făcut 2-0 în minutul 53, după reuşita lui Savu, care a fost lansat perfect de Elek. Oaspeții au marcat golul de 2-2 în minutul 92! SR Braşov a acumulat 22 de puncte. „Un meci între două echipe bune ale seriei. Ne-am desprins, am avut 2-0, am avut şi alte ocazii. Şi ei au avut şansele lor, Căucă şi-a făcut treaba foarte bine în poartă. Sunt mulţumit de atitudinea băieţilor. Am luat un punct, mergem mai departe. Vom lua meci cu meci, iar la final vom vedea unde ne vom clasa. Este păcat, în repriza a doua a trebuit să cedăm posesia, nu am reuşit să facem presiune, iar ei au profitzat. Golurile au venit pe două greşeli. Trebuia să fim mai atenţi la acel corner din care au egalat. Îmi asum acest rezultat, băieţii au făcut tot ce a depins de ei”, a declarat antrenorul Liviu Nicolae.

Olimpic Cetate Râșnov a arătat încă o dată că este una dintre cele mai în formă echipe din acest retur și a reușit să învingă, dramatic, cu 3-2, chiar echipa de pe locul secund, CS Blejoi. Râșnovenii au fost conduși cu 1-2, dar au întors senzațional rezultatul, în condițiile în care evoluau în inferioritate. Golurile formației noastre au fost marcate de Dinu în minutele 32, 52 și Coman, în minutul 69. Pe lângă reușite, gazdele au mai ratat alte 3-4 mari ocazii. În ultimele 10 minute, CS Olimpic Cetate Rasnov a evoluat cu 3 oameni in minus după ce arbitrul întâlniri a arătat cartonase roșii jucătorilor Mariean Nicolae, Sorin Marin și Potecu. După acest succes, Olimpic Cetate Râșnov a acumulat 15 puncte și a urcat până pe locul 6. Într-o altă confruntare care a avut loc tot astăzi, Kids Tâmpa Brașov a fost învinsă, în deplasare, de CSO Plopeni, scor 0-6. Brașovenii rămân ultimii în Seria a 5-a, cu doar 6 puncte.

După această etapă, SR rămâne pe locul 3 (22 pct), dar s-a apropiat la doar un punct de CS Blejoi. Olimpic Cetate Râșnov a urcat până pe locul 6, cu 15 puncte. Kids Tâmpa rămâne ultima, cu 6 puncte. Etapa viitoare sunt programate două derby-uri brașovene: Kids Tâmpa – SR Brașov (sâmbătă) și Corona – Cetate Râșnov (vineri).