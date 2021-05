Astăzi au fost programate meciurile retur ale semifinalelor barajului de promovare în liga a doua de fotbal.

După ce a fost învinsă cu 0-1 în tur, SR Brașov a făcut 1-1 la Vedița Colonești (Olt). Stegarii au început bine partida și au deschis scorul încă din minutul 5, prin Savu. Același Savu a fost, însă, eliminat în minutul 31. În minutul 47, SR Brașov a rămas în 9, după cea de-a doua eliminare, a lui Răducanu. Ambele cartonașe roșii au fost vehement contestate de galben-negrii. În dublă superioritate numerică, Vedița Colonești a egalat și a stabilit scorul final în minutul 72. Jucătorul meciului a fost portarul stegarilor, Căucă. Acesta a avut cel puțin 3-4 intervenții de senzație.

„Ştiam ce ne aşteaptă aici. Ştiam calitatea terenului, ştiam calitatea adversarului, dar şi arbitrajele favorabile gazdelor. Nu din cauza asta am ratat însă calificarea. Am început foarte bine, am făcut exact ceea ce am pregătit. Am reuşit să ţinem mingea în terenul lor în primele 10 minute, să căutăm spaţiul în spatele defensivei adverse. Aşa a venit şi golul. Din păcate, după minutul 15 ne-am retras, le-am dat ocazia să vină cu multe mingi, nu am reuşit să ieşim din jumătatea noastră. Asta ne-a costat. Primul cartonaş galben la Savu este dat foarte uşor. Putea să judece faza cum a făcut la una identică a adversarilor. Sunt mândru de băieţi, au luptat până în ultimul minut. Atât am putut noi să realizăm. Am demonstrat că şi cu bani puţini se pot face lucruri frumoase. Sper că cei care au ochi să vadă au văzut. Deciziile sunt la ei„, a declarat antrenorul celor de la SR Braşov, Liviu Nicolae.

În celălalt meci al semifinalelor, după 1-0 în tur, Corona Brașov a învins categoric și în deplasarea de la ACSO Filiași (Dolj), scor 4-0. Toate golurile s-au înscris în cea de-a doua repriză. Marcatorii au fost: Linguraru (min. 70), Drăgoi (min. 75), Nicolau (min. 80) și Aszalos (min. 89). Pe 22 mai va avea loc turul finalei pentru promovarea în liga secundă, între Corona Brașov și Vedița Colonești, iar pe 29 mai returul.