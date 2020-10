ACS Kids Tâmpa a pierdut meciul disputat pe teren propriu, în etapa a șaptea a Ligii a 3-a (Seria 5), cu KSE Târgu Secuiesc, scor 0-2 (0-0). Golurile echipei covăsnene au fost înscrise de Bencze (48) și E. Popa (62).

„Consider că meciul a fost echilibrat, însă, deși am mai spus asta și cu alte ocazii, am pierdut pe greșeli personale. Eroare de marcaj la primul gol, eroare de poziționare pe contraatacul adversarului la al doilea. Nu am reușit să marcăm, deși am fi putut să o facem cel puțin în două rânduri, la 0-0 și la 0-1. Mergem mai departe și ne pregătim de ultimele trei etape din această toamnă„, a declarat Ciprian Anghel, antrenor al Kids Tâmpa.

„Diferența s-a făcut în primele minute de după pauză. Noi nu am deschis scorul, deși am avut o șansă clară, oaspeții ne-au taxat imediat. Considerăm că ar fi trebuit să primim și un penalty, însă nici nu am gestionat bine anumite momente. În următoarele două etape vom întâlni formații de pe podium și trebuie să arătăm neapărat că ne ridicăm la nivelul echipelor din această serie a Ligii a 3-a„, a punctat și Nicolae Văduva, celălalt tehnician al „alb-albaștrilor”.

În etapa a 8-a, ACS Kids Tâmpa va juca, în deplasare, la CS Blejoi, pentru ca în ultima rundă a turului să primească vizita actualului lider, Corona Brașov. Sezonul de toamnă se va încheia cu prima etapă a returului, când „urșii” vor juca pe teren propriu cu Sepsi 2 Sfântu Gheorghe.

Kids Tâmpa: Botiș – Sburlea, Cupu, Mihăilă, Enache – Țuțu, Marin (62 Ionescu) – D. Popa (69 Moroie) , Mureșan (46 Dumitraș), Zota (79 Antone) – Kerekes (62 Moldovan)