Aproape o sută de persoane s-au îmbolnăvit în urma unui focar de Salmonella care a afectat mai multe state din SUA şi care are legătură cu ouă retrase de pe piaţă, a anunţat, joi, Centrul american pentru controlul şi prevenirea bolilor (CDC).

În total, au fost confirmate 95 de cazuri în 14 state, toate fiind cauzate de aceeaşi tulpină de Salmonella, cu 18 spitalizări, dar fără decese raportate.

California a raportat 73 de infecţii, relatează Agerpres.

Country Eggs, LLC, o mică fermă de ouă cu sediul în Lucerne Valley a anunţat retragerea de pe piaţă a unor loturi din cauza unei potenţiale contaminări cu Salmonella, potrivit Administraţiei pentru Alimente şi Medicamente din SUA.

Ouăle retrase de pe piaţă au fost distribuite în California şi Nevada către magazine alimentare şi furnizori de servicii alimentare.

CDC a îndemnat populaţia să nu consume ouă din lotul celor retrase de pe piaţă, să cureţe orice suprafeţe sau ustensile care ar fi putut intra în contact cu acestea, folosind apă fierbinte şi săpun sau maşina de spălat vase şi să solicite asistenţă medicală în cazul apariţiei unor simptome severe.

Salmonella este o bacterie care poate provoca infecţii grave, uneori fatale la copii mici, persoane fragile sau vârstnice şi alte persoane cu sistemul imunitar slăbit.

Simptomele infecţiei cu Salmonella includ, de obicei, diaree, febră şi crampe stomacale, care apar la şase ore până la şase zile după expunere.

Majoritatea persoanelor se recuperează în 4 până la 7 zile fără tratament. Cu toate acestea, copiii cu vârsta sub cinci ani, adulţii de 65 de ani şi peste această vârstă, precum şi persoanele cu sistemul imunitar slăbit se confruntă cu riscuri mai mari de îmbolnăvire gravă, care pot necesita îngrijiri medicale sau spitalizare, potrivit CDC.