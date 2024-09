Deputatul PNL Florin Roman a transmis luni că bonificația de 3% pentru firmele care își plătesc la timp datoriile este o propunere legislativă ce aparține 100% liberalilor, depusă chiar de el în Parlament, în calitate de inițiator, nicidecum de PSD. „Nu există nici un inițiator de la PSD!”, a declarat deputatul liberal.

„Bonificația de 3% pentru firmele care își plătesc la timp datoriile este o propunere legislativă 100% a PNL, depusă în Parlament de mine în calitate de inițiator, alături de președintele PNL, Nicolae Ionel Ciucă, liderul de grup , Andronache Gabriel, de fostul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare și de președintele Comisiei buget-finante, Hutuca Bogdan, alături de colegi din grupul PNL. Depusă în septembrie 2023. Nu există nici un inițiator de la PSD!”, a afirmat Roman, într-un mesaj postat pe Facebook.

Liberaul a precizat că propunerea legislativă a depus-o ca urmare a discuțiilor cu mediul privat din Alba, care reclama lipsa de interes a statului pentru firmele care își plătesc datoriile la timp.

„Și de această dată, PSD ar fi dorit să dea un OUG doar pentru amnistiere, nu și pentru buni platnici. Este motivul pentru care noi, liberalii, i-am cerut ministrului de Finanțe, ca aministia fiscală, să fie însoțită de bonificația pentru buni platnici, proiectul PNL”, a arătat Florin Roman.

El a subliniat, în context, că este pentru prima dată când se intervine „cu o astfel de măsură de respect pentru contribuabilii corecți”.

„Aici are dreptate dl Ciolacu. Unde nu spune adevărul este ca uite să amintească ca am depus acest proiect în parlament, noi liberalii, încă în urmă cu 1 an. Ne bucurăm totodată ca proiecte liberale precum neimpozitarea pensiilor sub 3000 de lei sau acordarea bonificației pentru buni platnici, devin surse de inspirație pentru dl Ciolacu”, a mai spus Florin Roman.