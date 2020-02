Filme de Oscar, de astăzi, la Love Story Film Festival

În deschidere, în această seară puteți vedea Războiul rece (Cold War, Polonia 2018), film care a obținut premiul de regie la Cannes 2018 și 3 nominalizări la premiul Oscar.

Dacă ți-a plăcut The Notebook, stai să vezi ce ți-am pregătit! Fanii Abba sunt așteptați marți la Dragoste pe portativ: Mamma Mia (2008) să (re)vadă povestea pregătirii unei nunți la care sunt invitați trei posibili tați ai miresei. E cu cântec, Grecia și Meryl Streep. Mai avem: Romeo si Julieta (1968) fără de care luna dragostei nu e completă, Visătorii/Moonstruck (1987) cu Cher și Nicolas Cage, film cu 3 premii Oscar, Vacanță la Roma care i-a adus lui Audrey Hepburn premiul Oscar pentru cea mai bună actriță, Casablanca (SUA, 1942), film care nu mai are nevoie de prezentări, La La Land (SUA 2016), S-a născut o stea /A Star Is Born (SUA 2018), Pe aripile vântului/ Gone with the Wind (SUA 1939) și alte clasice care să îți încălzească sufletul pe gerul ăsta.

Festivalul se desfășoară la Cinemateca Patria și Centrul Cultural Reduta.

Programul complet și tarifele:

➡ Cinemateca Patria

Luni, 10 februarie

19:00: Seara filmului european: Războiul rece (Polonia 2018). Premiul de regie la Cannes 2018, 3 nominalizări la premiul Oscar.

Preț bilet: 10 lei

Marți, 11 februarie

20:30: Dragoste pe portativ: Mamma Mia (2008) Cu: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth.

Intrarea gratuită.

Miercuri, 12 februarie

19:00 Ecranizare: Romeo si Julieta (1968) Regia: Franco Zeffirelli. Ecranizare dupa William Shakespeare. 4 nominalizari si 2 premii Oscar.

Intrarea gratuită.

Joi, 13 februarie

19:00 Comedy Classics: Visătorii/Moonstruck (1987)

Cu: Cher, Nicolas Cage, Danny Aiello

3 premii Oscar.

Intrarea gratuită.

Vineri, 14 februarie – Special Valentine’s Day

19:00 Seara filmului românesc: Dragoste 2. America (2018), Dramă.

Regia: Florin Șerban. Cu: Igor Babiac, Emõke Pál, Constantin Dogioiu.

Preț bilet: 10 lei

Sâmbătă, 15 februarie

17:00 Mari actori: O iubire de neuitat /An Affair to Rememeber (SUA, 1957). Cu: Cary Grant.

Dragoste, romantic. 4 nominalizări la premiul Oscar

Intrarea gratuită

19:30 Mari regizori: Vacanță la Roma/Roman

Holiday (SUA, 1953)

Cu: Audrey Hepburn, Gregory Peck

Comedie romantică. Zece nominalizări si trei premii Oscar / premiul Oscar

pentru cea mai bună actriță: Audrey Hepburn.

Intrarea gratuită

Duminică, 16 februarie

17:00 Golden Classics: Casablanca (SUA, 1942)

Cu: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman

Genul: dragoste, dramă. 3 premii Oscar.

Intarea gratuită

19:00 Seara de Oscar: Love Story (SUA, 1970)

Regia: Arthur Hiller. Cu: Ali MacGraw, Ryan O’Neal, Ray Milland.

Dramă, dragoste

7 nominalizări la Oscar și premiul pentru cea mai bună muzică – Francis Lai.

5 premii Globul de Aur

Intrarea gratuită

➡ Centrul-Cultural Reduta

Vineri, 14 februarie – Special Valentine’s Day – Golden Classics

19:00 Pe aripile vântului/ Gone with the Wind (SUA 1939)

Cu: Clark Gable, Vivien Leigh

Dramă, romantic.

Intrarea gratuită

Sâmbătă, 15 februarie – Dragoste pe portativ

18:00 La La Land (SUA 2016)

Cu: Ryan Gosling, Emma Stone

Dragoste, musical.

6 premii Oscar, 7 premii Globul de Aur.

Intrarea gratuită

20:30 S-a născut o stea /A Star Is Born (SUA 2018)

Regia: Bradley Cooper

Cu: Lady Gaga, Bradley Cooper

Dragoste, musical.

1 premiu Oscar pentru Cel mai bun cântec original.

Intrarea gratuită

Sursa: zilesinopti.ro