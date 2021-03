Aflate la al doilea an în competiţiile de senioare, deşi multe dintre ele sunt încă junioare, fetele de la Colţea 1920 Braşov vor debuta duminică în noul sezon al Cupei României la fotbal feminin.

În primul tur al competiţiei, echipa pregătită de Rodica Petrişor se va duela cu CSM Paşcani, meciul urmând să se dispute duminincă, de la ora 15.00, la Tărlungeni.

„Sunt bucuroasă că putem să participăm la această ediţie a Cupei României. Fetele se pregătesc de aproape un an fără a avea parte de meciuri, de competiţie. Anul trecut am jucat foarte puţin, campionatul fiind oprit din cauza pandemiei. Din ce ştiu, echipa din Paşcani are jucătoare cu meciuri la nivelul Ligii 2, dar fetele noastre sunt nerăbdătoare să arate ce am pregătit în tot acest timp. Nu avem presiune, nu e un obiectiv în Cupa României, dar vom da totul pe teren, pentru că ne dorim să avansăm în turul următor”, a declarat antrenoarea Rodica Petrişor.

În sezonul trecut al Cupei României, formaţia braşoveană a ajuns în turul secund, fiind eliminată de Vasas Femina Odorhei, echipă de Liga 1.

Şi în acest an, CS Colţea 1920 va evolua în Liga 3, fiind repartizată în Seria 1. Campionatul va începe pe 14 martie.

