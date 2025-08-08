O femeie de 76 de ani a fost atacată cu un cuțit de propriul soț, în apartamentul lor din Pitești. Bărbatul, mai în vârstă cu un an, ar fi rănit-o în zona pieptului, după o ceartă. Femeia a reușit să sune la 112 și a fost dusă de urgență la spital.

Din datele preliminare reiese că între cei doi soți a izbucnit un conflict, iar la un moment dat, bărbatul de 77 de ani a luat un cuțit din bucătărie și și-a rănit partenera. Incidentul s-a petrecut în locuința lor din Pitești.

În ciuda rănilor suferite, femeia a reușit să alerteze autoritățile. A fost preluată de o ambulanță și transportată la spital, unde medicii i-au acordat îngrijiri medicale de urgență.

Polițiștii l-au găsit pe bărbat în sufrageria apartamentului și l-au condus la audieri. Ancheta este în desfășurare, iar principalul cap de acuzare este tentativa de omor.

Autoritățile spun că nu este prima dată când între cei doi au fost probleme. În urmă cu un an, femeia a obținut un ordin de protecție valabil trei luni, însă după expirarea acestuia, soțul s-a întors acasă.

Persoane apropiate cuplului spun că bărbatul ar suferi de o formă de demență și că în trecut ar mai fi fost internat în spital pentru tratament.

Sursa: Newsinn