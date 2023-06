FC Braşov a susținut, astăzi, la baza sportivă Campo Verde din Ghimbav, primele meciuri de verificare ale verii.

Galben-negrii au jucat două reprize de câte 45 de minute, cu campioana României, Farul Constanța, şi campioana ligii a doua, Poli Iaşi. În prima repriză, FC Braşov şi Farul au remizat, scor 1-1. Pentru „marinari” a deschis scorul Darius Grosu, iar Vali Constantin a egalat pentru FC Braşov. Stegarii au evoluat curajos şi au mai avut două bare pe lângă golul marcat. Repriza din meciul cu Poli Iaşi s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

„Am avut câteva zile intense de pregătire şi s-a simțit oboseala în meciul al doilea. Am avut atitudine, în meciul cu Farul, pe lângă egalul în sine, am avut şi multe situații. Sunt teste utile, în care am arătat bine. Vom începe să ne regândim pregătirea. Am ținut cont de ziua de astăzi. A fost una grea pentru jucătorii noştri. Intrăm în linie dreaptă pentru sezonul viitor. Mă bucură foarte mult că s-a rezolvat şi cu transferurile şi cu bugetul. Avem nevoie de bani pentru a achiziționa jucători. Important e să avem o echipă bună la începutul campionatului. Acum ține doar de noi, odată cu deblocarea bugetului. Bani sunt, trebuie să ne mişcăm rapid. Sunt încrezător că putem să-i aducem. Vreau 3-4 titulari, fotbalişti pe care deja îi cunosc bine, nu să vină în probe. Jucători care să aducă un plus valoare. Se vede că suntem o echipă mai omogenă, a trecut un an peste noi şi se leagă deja automatismele. Angelov a plecat. Am avut o discuție cu el, noi ne-am dorit să-l păstrăm, dar nu se mai poate. El vrea să plece. Ne-a ajutat foarte mult. Mai este şi Tudor Saim, care va pleca. Asta este, vom încerca să-i înlocuim cu succes. Mi-a plăcut şi fundaşul stânga de la Bistrița. Avem mare încredere şi în Dan Spătaru, l-am responsabilizat şi cu banderola. Este un tânăr de mare perspectivă. Mă bucur că rămâne la noi. Ne va fi de mare ajutor sezonul acesta pentru îndeplinirea obiectivului”, a declarat antrenorul celor de la FC Braşov, Dan Alexa.