FC Braşov, cea mai clară victorie a sezonului, 4-0 cu CSC Dumbrăviţa. Duble pentru bulgarul Angelov şi “turcul” Saim Tudor.

Într-o atmosferă de mare sărbătoare, cu peste 600 de oameni în tribune, FC Braşov a obţinut astăzi, pe Tineretului, cea mai clară victorie a sezonului. Stegarii s-au impus cu scorul de 4-0 (1-0) în faţa nou-promovatei CSC Dumbrăviţa. Pentru braşoveni au reuşit să înscrie câte două goluri Milcho Angelov şi Alexandru Tudor Saim.

Meciul a fost în totalitate la discreţia stegarilor, care au dominat partida de la un cap la altul. Braşovenii şi-au creat numeroase ocazii de a marca, iar în final s-au impus fără probleme.

Primul care a pus probleme porţii bănăţene a fost tânărul Dan Spătaru. Juniorul a şutat din colţul careului mare puţin pe lângă vinclul porţii, în minutul 8. Minutul 18 a adus şi prima ocazie a lui Angelov, care a ameninţat poarta cu o lovitură de cap, după o centrare de pe partea dreaptă, portarul a prins cu siguranţă. Un minut mai târziu, 19, a venit şi deschiderea de scor, bulgarul Milcho Angelov a marcat din voleu după o pasă de senzaţie a aceluiaş Dan Spătaru, care a lobat toată apărarea dâmboviţeană. În minutul 27 Rareş Lazăr a vurt să surprindă portarul advers cu un şut de la 40 de metri, însă goalkeeper-ul a fost atent. Până la finalul primei reprize a mai fost o ocazie a lui Adi Chică-Roşă, care a reluat cu capul pe lângă poartă, din 10 metri, în minutul 39.

Repriza a 2-a a început la fel ca prima, cu braşovenii “la timonă”.

În minutul 47 Adi Chică-Roşă a şutat puternic din colţul careului mare, puţin pe lângă bara din colţul lung al portarului. În minutul 59, Milcho Angelov face dubla, cap din careul mic după un corner perfect executat de acelaşi tânăr şi promiţător Dan Spăratu. În minutul 69, juniorul şi-a încercat şi el norocul cu un şut bun, însă portarul a reţinut.

În minutul 83 s-a făcut 3-0, nou intratul Alexandru Saim Tudor a marcat cu un şut din 15 metri printre picioarele unui fundaş advers. După doar 4 minute, în minutul 87, “turcul” a reuşit şi el dubla. Şut direct din lovitură liberă, lateral dreapta, portarul Trifon a fost surprins şi a scăpat mingea în poartă. Abia în minutul 91 bănăţenii au pus probleme cu un şut din careu, însă portarul Sebastian Micu a fost la post şi cu o paradă foarte frumoasă a menţinut scorul neschimbat.

“Am făcut un joc bun. Am controlat ostilităţile pe tot parcursul jocului. Faţă de meciurile trecute am reuşit să şi înscriem, pentru că ne lipsea golul. Astăzi am înscris de 4 ori. Mă bucur pentru echipă. Aveam nevoie de un succes de felul ăsta. O victorie importantă, 3 puncte care ne mai dau speranţe că putem fi în faţă. Astăzi nu s-a pus problema echipei câştigătoare.”, a spus la finalul meciului antrenorul Dan Alexa.

În acest meci Dan Alexa a folosit echipa: Sebastian Micu – Andrei Marc, Ivan Fustar (cpt.), Tudor Oltean – Marius Burlacu, Dan Spătaru (Eduard Lambrinoc min. 77), Rareş Lazăr (Zoran Mitrov min. 86), Diogo Izata (Joao De Amorim min. 77), Daniel Dumbravă – Milcho Angelov (Yanis Mbombo min. 86), Adi Chică-Roșă (Alexandru Saim Tudor min. 77).