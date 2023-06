Lotul FC Braşov s-a reunit, astăzi, pentru a pregăti sezonul competiţional 2023 / 2024. Primul antrenament a avut loc la baza Complexului Sportiv Braşovia, iar Dan Alexa a avut la dispoziţie 26 de jucători, dintre care 4 tineri de la Centrul de Copii şi Juniori al clubului.

A fost un antrenament uşor, de refacere, câteva alergări uşoare şi un joc la final. Ca şi noutăţi în lot sunt tinerii Alexandru Toderascu şi Alex Mitroi (reveniţi după împrumutul de la Olimpic Cetate Râşnov), Marco Popescu, Sebastian Racz promovaţi de la Centrul de Copii şi Juniori al FC Braşov şi Tudor Man, care se află în proble.

„Ca la fiecare început, începem cu speranță, cu motivație, am avut o vacanță destul de lungă. Important este să ne organizăm din toate punctele de vedere. Ca să putem face transferuri. Esențial este ca jucătorii să fie sănătoși. Să ne reintrăm în programul de antrenament. Să ducem echipa la un nivel bun. Pe Izata l-am învoit, a avut unele probleme personale. Angelov este aici, sper să continue la noi, dar nu știm sigur ce se va întâmpla. Este golgeterul ligii secunde și are oferte. A fost greu că am avut acea interdicție la transferuri. Discuția este simplă. Toți cei implicați trebuie să înțeleagă că dacă vor cu adevărat promovarea la FC Brașov trebuie să ajute echipa. Avem un grup de 14-15 jucători, deja avem omogenitate. Dar mai avem nevoie de 3-4 transferuri. Să avem liniște în acest început de campionat. Să avem finanțare pentru lunile iulie-august, ceea ce nu am avut anul trecut” – DAN ALEXA, antrenor FC Brașov.



Lotul prezent la primul antrenament:



Portari: Sebastian Micu, Daniel Mutu

Fundași: Tomislav Sorsa, Andrei Lascu, Marius Burlacu, Sergiu Pîrvulescu, Ivan Fustar, Andrei Vasu, Bradley Diallo, Andrei Marc, Tudor Oltean, Daniel Dumbravă, Alex Mitroi.

Mijlocași: Rareș Lazăr, Alexandru Saim Tudor, Vasile Constantin, Robert Boboc, Alexandru Toderascu, Tudor Man.

Atacanți: Milcho Angelov, Ştefan Blănaru, Dan Spătaru, Eduard Lambrinoc, Adi Chică-Roșă, Marco Popescu, Sebastian Racz.