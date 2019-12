Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Brașov a anunțat programul farmaciilor din județ, de sărbători, care au contract cu CAS.

104 farmacii din județ au contract cu CAS.

NR. CRT. / DENUMIRE FARMACIE / LOCALITATEA / ADRESA / TELEFON / 25 DEC. / 26 DEC. / 01 IAN. / 02 IAN.

1 ALCMENA SRL RASNOV REPUBLICII NR 22 0268-231592 NU 9:00-16:00 NU 9:00-16:00

2 ALMAFARM SRL BRASOV CALEA BUCURESTI NR 59 0268-329707 NU NU NU 9:00-14:00.

3 ANA FARM SRL – CALEA BUCURESTI BRASOV CALEA BUCURESTI NR 91 BL 148 SC A AP 4 0268-421214 NU 9:00-17:00 NU 9:00-17:00.

4 ANA FARM SRL – GRIVITEI BRASOV B-DUL GRIVITEI NR 55 BL 41 PARTER 0268-316666 NU 9:00-17:00 NU 9:00-17:00.

5 ASCLEPYOS SRL PREDEAL INTRAREA GARII NR 1 0268-456038 9:00-15:00 9:00-15:00 9:00-15:00 9:00-15:00

6 AUROFARM TRADING SRL BRASOV REPUBLICII NR 27 0268-475627 10:00-22:00. 10:00-22:00. 10:00-22:00. 10:00-22:00.

7 BRACOMA SRL 1 RASNOV RASNOV I.L. CARAGIALE NR 141 0268-238086 NU NU NU 9:00-15:00.

8 BRACOMA SRL 2 BRAN BRAN GRAJDULUI NR 2 0268-237132 NU NU NU 9:00-15:00.

9 CATENA FARMACIE ASTERFARM SRL-FAGARAS FAGARAS B-DUL UNIRII NR 6B 0268-210021 NON-STOP NON-STOP NON-STOP NON-STOP

10 CATENA FARMACIE ASTERFARM SRL-BRASOV BRASOV MURESENILOR 11-13 NU 9:00-14:00. NU NU

11 CATENA FARMACIE AVAFARM SRL -L.C. ZARNESTI M.I.METIANU NR.20 NU 9:00-14:00 NU NU

12 CATENA FARMACIE COROLA SRL-13 DECEMBRIE BRASOV 13 DECEMBRIE NR 117 NU 9:00-14:00 NU NU

13 CATENA FARMACIE COROLA SRL-B-DUL GARII BRASOV B-DUL GARII nr.38, Bloc.227 NU 9:00-14:00 NU NU

14 CATENA FARMACIE MARIFARM SRL BRASOV LUNGA nr.1 NU NU NU 9:00-14:00

15 CATENA FARMACIE NINA SRL-10 ZARNESTI ZARNESTI CIUCAS NR 14 0268-220120 NU NU NU 9:00-14:00.

16 CATENA FARMACIE NINA SRL-16 RASNOV RASNOV REPUBLICII NR 12 0268-231637 NU 9:00-14:00. NU 9:00-14:00.

17 CATENA FARMACIE NINA SRL-18 CODLEA CODLEA LUNGA NR 102 0741-036816 NU 9:00-14:00. NU 9:00-14:00.

18 CATENA FARMACIE NINA SRL-19 SACELE SACELE STEFAN CEL MARE NR 15 NU 9:00-14:00. NU NU

19 CATENA FARMACIE NINA SRL-6 SACELE SACELE STR. VIITORULUI, FN 0268-273866 NU NU NU 9:00-14:00.

20 DHALIA FARM SRL RUPEA REPUBLICII NR 110 0268-260379 9:00-14:00. 9:00-14:00. NU 9:00-14:00.

21 DIANTHA FARM SRL RASNOV IZVOR NR 2 0268-230234 NU 9:00-13:00. NU 9:00-13:00.

22 DOVILIV IMPEX SRL TOHANUL VECHI MARE NR 52 0268-222129 NU 8:00-21:00 NU 8:00-21:00

23 ECOFARMACIA NETWORK SRL-1 IULIU MANIU 68 BRASOV IULIU MANIU NR 68 0268-413044 0268-547198 NON-STOP NON-STOP NON-STOP NON-STOP

24 ECOFARMACIA NETWORK SRL-2 OCT. AUGUSTUS BRASOV OCTAVIAN AUGUSTUS NR. 3 0268-549260 NU NU NU 9:00-17:00.

25 ECOFARMACIA NETWORK SRL-3 MAGNOLIA BRASOV CENTRUL COMERCIAL MAGNOLIA-CRISULUI NR 18 0268-317198 NU 11:00-19:00 NU 11:00-19:00

26 ECOFARMACIA NETWORK SRL-5 ASTRA 32 BRASOV B-DUL SATURN NR 32 -CENTRU COM ASTRA -P2 0368-310684 NU NU NU 9:00-15:00.

27 FARMACIA MEDIMFARM-TOPFARM BRASOV BRASOV IULIU MANIU NR 33 0730-711673 NU 8:30-20:00. NU 8:30-20:00.

28 FARMACIA MEDIMFARM-TOPFARM PREDEAL PREDEAL M SAULESCU NR 46 0730-711620 NU 9:00-20:00. NU 9:00-20:00.

29 FARMACIA MEDIMFARM-TOPFARM PREDEAL PREDEAL M SAULESCU NR 26 NU 8:00-16:00. NU 8:00-16:00.

30 FARMACIA GEDEON RICHTER FARMACIA SA 1 BRASOV 13 DECEMBRIE NR 115 0268-333354 NU 9:00-15:00. NU 8:00-15:00.

31 FARMACIA GEDEON RICHTER FARMACIA SA 10 BRASOV SATURN NR 31A BLOC COMPLEX 0268-310692 NU 9:00-15:00. NU 8:00-15:00.

32 FARMACIA GEDEON RICHTER FARMACIA SA 11 CODLEA GRADINARILOR NR 1A 0268-254059 NU 9:00-15:00. NU 8:00-15:00.

33 FARMACIA GEDEON RICHTER FARMACIA SA 2 BRASOV EFTIMIE MURGU NR 1 BL D5 0268-317450 NU 9:00-15:00. NU 8:00-15:00.

34 FARMACIA GEDEON RICHTER FARMACIA SA 3 BRASOV JUPITER NR 11 BL 145 AP 3-4 0268-323206; 0268-323236 NU 9:00-15:00. NU 8:00-15:00.

35 FARMACIA GEDEON RICHTER FARMACIA SA 6 BRASOV PIATA UNIRII NR 7 0268-513858 NU 9:00-15:00. NU 8:00-15:00.

36 FARMACIA GEDEON RICHTER FARMACIA SA 7 BRASOV NU 9:00-15:00. NU 8:00-15:00.

37 FARMACIA GEDEON RICHTER FARMACIA SA 9 BRASOV B-DUL GARII NR 20 0268-314280 NU 9:00-15:00. NU 8:00-15:00.

38 FARMACOM SA -44 BRASOV URANUS NR 14 0268-332143 NON-STOP NON-STOP NON-STOP NON-STOP

39 FARMACOM SA -98 BRASOV B-DUL GRIVITEI NR 67 0268-421848 NON-STOP NON-STOP NON-STOP NON-STOP

40 FARMASIN SRL ZARNESTI FLORILOR BL 1 0268-223153 NU 9:00-13:00 NU 9:00-13:00

41 FARM-IRIS SRL CODLEA PIETII NR 12 AP 1 0268-253020 NU NU NU 9:00-14:00.

42 FARMPREST SRL-2-HARMAN HARMAN EREMIA GRIGORESCU NR 666A 0268-367992 NU 8:00-14:00 NU NU

43 GALENUS SRL BRASOV OLTET NR 342 0268-424860 NU 9:00-14:00 NU 9:00-14:00.

44 HELP NET FARMA SA-129 OLTET BRASOV OLTET NR 31-33 BL 306 PARTER 0268-421128 NU 10.00-16.00 NU 10.00-16.00

45 HELP NET FARMA SA-184 UNIREA BRASOV B-DUL GARII NR 3A PARTER NU 10:00-18:00 NU 10:00-18:00

46 HELP NET FARMA SA-30 MURESENILOR BRASOV MURESENILOR NR 18 0368-456088 NU 09.00-18.00 NU 09:00-18:00

47 HELP NET FARMA SA-67 REPUBLICII BRASOV REPUBLICII NR 18 0368-456087 NU 09.00-18.00 NU 09.00-18.00

48 HELP NET FARMA SA-83 BRASOV CORESI-ZAHARIA STANCU NR.11 0268-706255 NU 10.00-22.00 NU 10.00-22.00

49 IMBUR FARM SRL ZARNESTI 1 DECEMBRIE 1918 BL 4 0268-223127 NU 9:00-15.00 NU 9:00-15.00

50 IMBUR FARM SRL – MOECIU MOECIU DE JOS NR 320 0268-236725 NU 9:00-14.00 NU 9:00-14.00

51 MALVA SRL-1 BRASOV CALEA BUCURESTI NR 61 0268-331054 NU 8:00-14:00 NU 8:00-14:00

52 MALVA SRL-2 BRASOV B.P. HASDEU NR 21 0268-331053 9:00-18:00 8:00-20:00 9:00-18:00 8:00-20.00

53 MELISSA SRL FELDIOARA OCTAVIAN GOGA NR 88 0268-265028 9:00-14:00. 9:00-14:00. NU NU

54 PRECIZIA SRL SACELE PARCULUI NR 20 0268-276224 NU 9:00-14:00 NU 9:00-14:00

55 RAID SRL CODLEA FREZIEI NR 9 BL 38 SC A AP 1 0268-251326 NU 9:00-14:00 NU 9:00-14:00

56 RAID SRL -1 – 9 MAI CODLEA 9 MAI NR 13 0268-254542 NU 9:00-14:00 NU 9:00-14:00

57 ROPHARMA SA-FARMACIA NR 90 BRASOV CALEA BUCURESTI NR.318 0268-411716 NU NU NU NU

58 ROPHARMA SA-FARMACIA NR 96 BRASOV IULIU MANIU NR 49 CAM 1 CORP 1 PARTER 0268-547133 NU 9:00-14:00 8:00-16:00 NU

59 SENSIBLU SRL-10-13 DECEMBRIE BRASOV 13 DECEMBRIE NR 115 0368-434248 NU NU NU NU

60 SENSIBLU SRL-11-KAUFLAND BRASOV CALEA BUCURESTI NR 112 0268-318028 cf.centru comercial cf.centru comercial cf.centru comercial cf.centru comercial

61 SENSIBLU SRL-13-REAL BRASOV CARAMIDARIEI-BAZALTULUI NR 2 STAND 13 0368-460025 cf.centru comercial cf.centru comercial cf.centru comercial cf.centru comercial

62 SENSIBLU SRL-14 PIATA ASTRA BRASOV PIATA ASTRA NR 1 0268-333746 NU NU NU NU

63 SENSIBLU SRL-16 CALEA BUCURESTI 21 BRASOV CALEA BUCURESTI NR 19 0268-474439; 0268-333740 NU NU NU NU

64 SENSIBLU SRL-17 TRAIAN BRASOV TRAIAN NR 4 PARTER SPATIU COM A2 0268-321431 NU NU NU NU

65 SENSIBLU SRL-1-AVRAM IANCU BRASOV AVRAM IANCU NR 77 0268-474439 NU NU NU NU

66 SENSIBLU SRL-20 ZIZINULUI BRASOV ZIZINULUI NR 79 CORP B 0268-332259 NU NU NU NU

67 SENSIBLU SRL-21 GRIVITEI BRASOV GRIVITEI NR 57 BL 42 0268-549037 NU NU NU NU

68 SENSIBLU SRL-22 PAVILIOANELE CFR BRASOV PAVILIOANELE CFR NR 1 BL 10 0368-001120 NU NU NU NU

69 SENSIBLU SRL-23 CALEA BUCURESTI 20 BRASOV CALEA BUCURESTI NR 20 BL S4 0368-001140 NU NU NU NU

70 SENSIBLU SRL-24 TURNULUI BRASOV TURNULUI NR 5 cf.centru comercial cf.centru comercial cf.centru comercial cf.centru comercial

71 SENSIBLU SRL-2-NICOLAE BALCESCU BRASOV NICOLAE BALCESCU NR 69 0268-474304 NU NU NU NU

72 SENSIBLU SRL-3-CARREFOUR BRASOV CALEA BUCURESTI NR 107 0268-318565 cf.centru comercial cf.centru comercial cf.centru comercial cf.centru comercial

73 SENSIBLU SRL-6 CUZA VODA BRASOV CUZA VODA NR. 19 NU NU NU NU

74 SENSIBLU SRL-7-REPUBLICII BRASOV REPUBLICII NR 15 0268-411248 NU NU NU NU

75 SENSIBLU SRL-9-LUNGA BRASOV LUNGA NR 8 0268-418527 / 0368-460028 NU NU NU NU

76 SENSIBLU SRL-FAGARAS KAUFLAND FAGARAS TUDOR VLADIMIRESCU NR 58-87 0268-708875 cf.centru comercial cf.centru comercial cf.centru comercial cf.centru comercial

77 SENSIBLU SRL-PUNKT FAGARAS3 FAGARAS B-DUL UNIRII NR.7B 09:-16:00 09:-16:00

78 SENSIBLU SRL-NR. 27 BRASOV STR.ZORILOR NR.8 NU NU NU NU

79 SENSIBLU SRL-NR. 26 KAUFLAND 2 BRASOV AVRAM IANCU cf.centru comercial cf.centru comercial cf.centru comercial cf.centru comercial

80 SENSIBLU SRL-NR. 25 BRASOV PRUNULUI NR.3A cf.centru comercial cf.centru comercial cf.centru comercial cf.centru comercial

81 SIEPCOFAR SA-FARMACIA DONA 175 BRASOV NICOPOLE NR 65 PARTER AP 10 0372-407175 NU 9:00-17:00 NU 9:00-17:00

82 SIEPCOFAR SA-FARMACIA DONA 192 BRASOV 13 DECEMBRIE 117 0372-407192 NON-STOP 9:00-17:00 NON-STOP NON-STOP

83 SIEPCOFAR SA-FARMACIA DONA 193 BRASOV SATURN NR 32 PARTER AP 4 0372-407193 NU 9:00-17:00 NU 9:00-17:00

84 SIEPCOFAR SA-FARMACIA DONA 285 BRASOV 15 NOIEMBRIE NR 43 0372-401285 NU 9:00-17:00 NU 9:00-17:00

85 SIEPCOFAR SA-FARMACIA DONA 310 FAGARAS TABACARI NR 6 BL 4 0372-407310 NU 9:00-17:00 NU 9:00-17:00

86 SIEPCOFAR SA-FARMACIA DONA 315 BRASOV OLTET NR. 16 0372-407315 NU 9:00-17:00 NU 9:00-17:00

87 SIEPCOFAR SA-FARMACIA DONA 41 BRASOV SPICULUI NR 7 0372-407041 NU 9:00-17:00 NU 9:00-17:00

88 SIEPCOFAR SA-FARMACIA DONA 431 FAGARAS MIHAI EMINESCU NR.16 0372-407310 NU 9:00-17:00 NU 9:00-17:00

89 VIOLA SRL ZARNESTI MITROPOLIT IOAN METIANU NR 3 0268-220356 NU 9:00-13:00 NU 9:00-13:00

90 VIOLA SRL – MOIECIU MOIECIU DE JOS PRINCIPALA NR 231B NU 9:00-13:30 NU 9:30-13:30

91 VIOLA SRL – VULCAN VULCAN PRINCIPALA NR.316 NU 9:00-13:30 NU 9:30-13:30