Anca Alexandrescu a detonat bomba jurnalistică a momentului, la Culisele Statului Paralel. Realizatoarea a prezentat, în premieră și în exclusivitate, declarația dată de generalul Florian Coldea în fața procurorilor, în dosarul deschis după dezvăluirile Realitatea Plus. “Din punctul meu de vedere, este un autodenunț”, a afirmat jurnalista. Omul de afaceri Cătălin HIdeg, denunțătorul generalilor, a contrazis în direct o serie de afirmații din declarația dată de Coldea.

Din cele cinci pagini dactilografiate, aflăm că fostul număr doi din SRI, care poza ca prieten al generalului Dumitru Dumbravă, răpus recent de o boală necruțătoare, l-a trădat de fapt prin declarațiile pe care le-a făcut în primul moment al deschiderii dosarului.

Interesant este că, în dosarul deschis în urma dezvăluirilor făcute de omul de afaceri Cătălin Hideg la Realitatea Plus, Florian Coldea invocă și numele Ancăi Alexandrescu, al postului TV, dar și al patronului acestuia, Maricel Păcuraru. „Domnul Coldea încearcă să se scuze, dar de fapt se afundă și mai tare. Din punctul mei de vedere este un autodenunț, cap-coadă”, a afirmat realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.

Mai jos, declarația generalului Coldea în fața procurorilor DNA.

Coldea susține că l-a refuzat pe Hideg, dar ulterior „l-a plasat” lui Dumbravă

sursă: Realitatea Plus/Culisele Statului Paralel.

Cătălin Hideg: „Dl.Coldea spune că eu m-am dus la Dumitru Dumbravă înainte de a mă întâlni cu dânsul. Deci prima dată m-am întâlnit cu Florian Coldea la un restaurant, după care dânsul i-a dat OK-ul lui Neidoni, Neidoni l-a sunat pe Tocaci, care a vorbit cu Dumbravă care a stabilit prima întâlnire (cu Hideg – n.r.)”.

Coldea: I-am spus (lui Neidoni – n.r.) despre Hideg că este „TÂMPIT”

Sursă: Realitatea Plus/Culisele Statului Paralel