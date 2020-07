În urma unui proiect inițiat de consilierului local PMP, Cătălin Popa, sportivii cu rezultate deosebite din Prejmer au fost premiați.

Aceștia au primit sume de bani cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei.

– Drângă Florin – Campion național proba 200 m, caiac canoe – Suma de 2.000 lei; – Antrenor Boțilă Viorel – Suma de 1.600 lei; – Baracuț Radu și Vrâncean Rares – Locul 2 la Campionatul Național de Freestyle Kickboxing – Suma de 1.500 lei – Frățilă Cristina, Găitan Alexandru și Mărășescu Iustina – Locul 3 la Campionatul Național de Freestyle Kickboxing – Suma de 1.000 lei – Antrenor Mărășescu Ciprian Răzvan – Suma de 1.200 lei; – Preda Cosmin – Locul 2 la Campionatul Național Individual Lupte Greco Romane – 1.500 lei; – Lișiță Andrei și Ioviță Leonard – Locul 3 la Campionatul Național Individual Lupte Greco Romane – Suma de 1.000 lei; – Antrenor Brânzea Nicolae – Suma de 1.200 lei.

„Iată că, într-un final, după o lupta înverșunată, în care am întâmpinat bariere puse de întreaga conducere a primăriei Prejmer, am reușit sa duc la bun sfârșit proiectul meu, prin care am aparat drepturile cuvenite tinerilor sportivi, dar și familiilor și antrenorilor acestora. Motiv pentru care consider că aceasta zi este victorioasa atât pentru mine, cât și pentru copiii, părinții și bunicii comunei Prejmer„, a declarat inițiatorul proiectului, Cătălin Popa.