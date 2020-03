După ce a fost evacuat din clădirea în care plătea chirie, în sediul PNȚCD din Piața George Enescu, Teatrul Particular Brașov își va susține spectacolele la Teatrul Dramatic.

Teatrul Particular Brașov va avea posibilitatea de a utiliza spațiul Teatrului „Sică Alexandrescu“. În urma solicitării actriței Dorina Roman, președinte și fondator al Teatrului Particular Brașov, primarul Brașovului a luat decizia de a permite accesul acestei instituții independente în Sala Studio, pentru spectacole, în condițiile în care sala din piața Enescu a Teatrului Particular nu mai poate fi utilizată.

„Este firesc ca dacă există o anumită necesitate și putem oferi o soluție și altor structuri asociative și ONG-uri, cum este și Teatrul Particular, este firesc să le dăm posibilitatea să-și desfășoare activitatea în incinta acestei clădiri, care are funcțiune culturală. la fel cum am făcut și cu Uniunea Scriitorilor – Filiala Brașov. În următoarea perioadă vom stabili un program clar și niște reguli care va trebui să fie respectate“, a declarat primarul George Scripcaru.

Primarul a adăugat că după finalizarea lucrărilor la fostele cinematografe Popular, Astra și Modern, pe care municipalitatea le reface, municipalitatea va da posibilitatea unor ONG-uri care au activități culturale de a desfășura aceste activități în spațiile respective.

„Eram convinsă că într-un fel sau altul ne veți ajuta, mai ales că anul acesta Teatrul Particular Brașov împlinește 10 ani de la înființare, și așa cum,în urmă cu câteva zeci de ani, Dina Cocea a fondat teatrul particular «Teatrul nostru», care-și desfășura activitatea la parterul Teatrului de Comedie din București, un teatru de stat, eram convinsă într-o rezolvare și în cazul nostru. Să ne bucurăm împreună de spectacole de calitate“, a declarat Dorina Roman.

Actrița Dorin Roman a înființat Teatrul Particular pe 16 iunie 2010, odată cu spectacolul «Reîncarnarea Salomeei», și s-a axat apoi pe spectacole de tip comedie, jucate mai ales în cafenele. Colaborează cu actori și regizori din mediul independent sau din teatrele de stat, iar din 2015 a deschis o sală de spectacole cu 72 de locuri, în Piața Enescu. Deși cu un început mai greu, proiectul său a reușit să atragă public, iar în ultimii ani, sala sa a fost mai totdeauna plină.