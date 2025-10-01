FCSB va fi monitorizată atent de UEFA, după ce la meciul cu Aberdeen din play-off (3-0 pe 28 august) au existat scandări rasiste/discriminatorii. Din cauza comportamentului fanilor, campioana României a fost amendată cu 30.000 de euro și i s-a închis inelul 1 al peluzei galeriei la meciul cu Young Boys Berna. În plus, FCSB a mai primit o amendă de 14.000 de euro pentru blocarea căilor de acces.

La partida de joi contra elvețienilor, suporterii FCSB-ului vor fi urmăriți atent de reprezentanții UEFA. Forul continental a decis să trimită un delegat special la București, care va avea misiunea de a urmări comportamentul fanilor.

Dacă suporterii vor recidiva și vor scanda iarăși insulte rasiste/discriminatorii, FCSB riscă sancțiuni mai grave. Se poate ajunge inclusiv la suspendarea stadionului.

FCSB – Young Boys Berna, cu peste 30.000 de fani în tribune?

Până miercuri dimineața, FCSB a vândut aproape 23.000 de bilete pentru meciul cu Young Boys Berna. Oficialii campioanei României se așteaptă la cel puțin 30.000 de oameni în tribune la partida de joi seară.

FCSB va efectua miercuri, de la ora 16:00, în baza proprie de la Berceni, antrenamentul oficial dinaintea meciului cu Young Boys Berna.

Elvețienii vor susține ședința tehnică oficială tot miercuri, dar de la ora 18:00, pe Arena Națională.

În prima etapă a grupei unice din Europa League, FCSB s-a impus cu 1-0 pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles iar Young Boys Berna a pierdut cu 4-1 duelul de acasă cu grecii de la Panathinaikos.

FCSB – Young Boys Berna se dispută joi, de la ora 19:45, în direct la Radio România Actualități și în aplicația Radio România, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.