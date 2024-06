Portarul naţionalei României, Florin Niţă, a afirmat, miercuri, după calificarea în optimile de finală ale EURO 2024, obţinută în meciul cu Slovacia, scor 1-1, că este fericit că poate face istorie pentru fotbalul românesc alături de colegii săi.

„Vreau să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a oferit, pentru satisfacţia de după meci, că ne-a ajutat să ne atingem obiectivul şi că am bucurat o naţie întreagă. Sunt foarte fericit, am muncit împreună, toţi suntem egali, ne-am făcut treaba şi am făcut tot ceea ce ni s-a spus din partea lui Mister. Mă bucur că fac parte din această minunată echipă, împreună facem istorie pentru această ţară frumoasă şi sunt foarte fericit„, a spus Niţă la Pro TV.

„Fanii s-au ridicat la cel mai înalt nivel, i-am simţit şi în prima şi în a doua repriză. Le mulţumim pentru efortul făcut în această seară, dar şi din meciurile trecute. Sunt minunaţi şi le mulţumim pe această cale”, a adăugat acesta.

Selecţionata României s-a calificat în optimile de finală ale Campionatului European de fotbal – EURO 2024, găzduit de Germania, din postura de câştigătoare a Grupei E, după 1-1 (1-1) cu Slovacia, miercuri seara, pe Frankfurt Arena.

Tricolorii au trecut pentru a doua oară de faza grupelor, după ediţia din 2000, însă acum au reuşit să termine pe primul loc.

România va juca în optimile de finală ale EURO 2024 pe 2 iulie, cu a treia clasată din Grupa A, B, C sau D.

AGERPRES