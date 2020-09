SR Braşov a debutat entuziasmant în noul sezon, cu o calificare în turul secund al Cupei României şi o victorie la Râşnov, în prima etapă a Ligii 3, Seria a 5-a.

Pentru Edi Renţa, startul de sezon a fost unul excelent, fundaşul braşovean fiind implicat în toate golurile marcate de echipa sa. El a reuşit să înscrie în ambele meciuri şi să scoată un penalty la Râşnov.

„Am intrat cu multă determinare în aceste meciuri. Am deja un sezon în spate la această echipă şi lucrurile merg pe un drum bun. La goluri am avut şi şansă, dar am fost unde trebuia la momentul potrivit. Este minunat pentru mine, îmi place să urc la fazele fixe, dar mă bucur mai mult de faptul că echipa a câştigat. Important pentru mine este să ajut echipa să fie sus, acolo unde îi este locul. Pot spune că debutul de sezon a fost unul excelent pentru noi, deşi timpul de pregătire a fost foarte scurt. Totuşi, am reuşit să îi integrăm pe cei care au venit şi să punem în aplicare ce lucărăm la antrenamente. Mister a venit cu ceva nou pentru noi. Pe lângă faptul că au venit jucători de valoare, Mister a adus şi el un plus. Apoi, după schimbările care au avut loc la club, este mai multă stabilitate faţă de anul trecut, iar acesta este un lucru important pentru noi, jucătorii. Ne prinde bine”, a declarat Edi Renţa, care a adăugat: „Obiectivul pentru acest sezon este o clasare în top 6, dar noi, în vestiar, simţim că putem să fim printre fruntaşele seriei. Şi colegii sunt foarte determinaţi, există o încredere mare în vestiar şi cred că putem să fim acolo sus. Este bine că există şi concurenţă pe posturi, aceasta nu poate aduce decât lucruri bune. Sunt convins că vom reuşi lucruri frumoase cu acest grup”.

* Proaspăt student la Ştiinţe Economice

În vara acestui an, Edi Renţa a absolvit Liceul Andrei Mureșanu, iar de acum este student la Ştiinţe Economice la Universitatea Transilvania.

„Am mai trăit o experienţă aparte în această vară. Examenul de Bacalaureat a fost ceva special din cauza pandemiei de coronavirus. Am intrat la Ştiinţe Economice. Asta mi-am dorit să fac şi am reuşit. Am putut să fac faţă pe două fronturi, şcoală şi fotbal, când eram la liceu, acum cred că va fi mai uşor. Mă voi focusa pe ambele, nu voi neglija nici studiile nici fotbalul. Sunt la fel de importante pentru mine. Îmi doresc să fac performanţă în fotbal, dar la fel de mult mă voi concentra şi pe şcoală. Aşa m-au învăţat părinţii”, a menţionat Edi Renţa, care a avut şi un mesaj pentru fanii „stegari”: „Ne bucurăm că au fost alături de noi şi în acest debut de sezon în care accesul în tribune nu este posibil. Ne-au ajutat, am simţit sprijinul lor. Îi aşteptăm şi la meciurile următoare”.