Caz cutremurător marți dimineață pe Autostrada A1, București-Pitești. Doi tineri pietoni au fost loviți mortal de un camion de mare tonaj, la kilometrul 41. Victimele nu au fost deocamdată identificate.

Șoferul autocamionului, Laurențiu Curelea, a povestit că i-a văzut din timp pe banda de urgență. Potrivit declarațiilor sale, cei doi erau îmbrățișați, iar în momentul în care vehiculul s-a apropiat, s-ar fi aruncat împreună în fața camionului.

„Da, veneau, se țineau îmbrățișați. Ținea băiatul fata de umăr, iar când am ajuns în dreptul lor, s-au luat în brațe și s-au aruncat. Eu am evitat cât am putut, m-am dus pe stânga, dar nu am reușit să-i evit”, a spus șoferul.

Accidentul a avut loc în jurul orei 9:00, iar impactul a fost devastator. La fața locului a fost chemat și un elicopter SMURD, însă medicii nu au mai putut salva victimele.

Polițiștii autostrăzii au deschis o anchetă și au audiat martorii oculari. Primele concluzii indică ipoteza unei sinucideri, însă cercetările continuă.

Problema majoră a anchetatorilor este că victimele nu aveau asupra lor acte de identitate sau alte înscrisuri care să ajute la recunoașterea lor. Astfel, identificarea lor se anunță dificilă.

Șoferul camionului a fost testat la laboratorul de medicină legală din Găești pentru alcoolemie, în timp ce polițiștii încearcă să afle cine erau cei doi tineri și ce i-ar fi determinat să recurgă la un gest atât de extrem.

