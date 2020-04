Două persoane infectate cu coronavirus, la Prejmer!

Informaţia a fost confirmată, pe Facebook, de consilierul local Cătălin Popa. Mesajul complet al acestuia, mai jos.

Cu Tristețe va spun și vouă ce am aflat pana la acest moment, in comuna Prejmer au fost confirmate 2 cazuri pozitive de persoane infectate cu Covid19. Dintre care unul este asimptomatic (in Prejmer) iar unul simptomatic (In Lunca Calnicului) – internat la spitalul de boli infecțioase din Brasov.

Din informațiile primite pana la acest moment, DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICA – Brasov a demarat procedurile specifice de identificare și izolare a persoanelor intrate in contact cu aceștia.

Va rog frumos nu mai sunați, nu pot Răspunde. Iar la acest moment nu pot da mai multe informații. Voi reveni cu date noi imediat ce mi se vor comunica!

De aceea fac un apel și pe aceasta cale sa STATI ACASĂ! Astfel încât sa ne protejam de acest virus nenorocit.

Eu împreuna cu voluntarii din comunitate suntem pregătiți sa va ajutam prin orice mijloace astfel încât sa trecem cu toții mai ușor peste aceste momente dificile!

